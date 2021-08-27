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Главная Новости Общество события Седьмая годовщина Иловайского котла: что успели расследовать
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Седьмая годовщина Иловайского котла: что успели расследовать

В Офисе Генпрокурора говорят, что трагедию Иловайска расследуют сразу в двух направлениях

сегодня, 16:50
Автор:

Вечканова Елена

28 августа исполнится семь лет с момента ужасающей военной трагедии, что произошла в 2014 году на оккупированном Донбассе. Тогда, в результате вопиющих нарушений прав человека и моральных принципов российскими боевиками, погибло 366 украинских защитников. Расследование длится до сих пор и, как сообщает "24 канал", уже имеет некоторые итоги.

Седьмая годовщина Иловайского котла: что успели расследовать

Расследование Иловайской трагедии продолжается. Фото из открытых источников

Как сообщили представители Офиса Генпрокурора (ОГ), самым важным направлением, в котором двигались правоохранители, было выяснение вероятной небрежности военных командиров тех лет. Согласно заключению следователей, значительной связи между действиями руководства и самих военнослужащих нет.

При этом, по словам начальника департамента войны Юрия Рудя, следствие нашло некоторые нарушения при подготовке документации, связанной с выходом армии из Иловайска и непосредственно с самой операцией.

Также правоохранители считают, что одной из вероятных причин случившейся трагедии могло быть слабое реагирование на имеющиеся разведданные. Якобы о вероятном вторжение российских солдат сообщалось непосредственно военнослужащим.

Однако в Офисе Генпрокурора отмечают, что причинно-следственные связи между отдельными эпизодами инцидента установить не удается. Именно поэтому представители военного руководства 2014 года не могут быть вызваны в суд для привлечения к ответственности.

Отметим, что еще одним направлением, в котором движутся подчиненные Генпрокурора Ирины Венедиктовой, является расследование непосредственно убийств бойцов ВСУ под Илловайском.

Согласно предоставленной информации, следственные действия в ОГ не прекращаются.

Интересен и тот факт, что сразу четырем российским генералам заочно было сообщено подозрение в причастности к подготовке "Иловайского котла". Каким будет результат и удастся ли заставить оккупантов ответить за смерть украинских воинов, покажет дальнейшее расследование.

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Источник: https://24tv.ua/ilovayska-tragediya-venediktovoyi-ne-pobachili-ukrayina-novini_n1723488
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