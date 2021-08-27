Седьмая годовщина Иловайского котла: что успели расследовать

28 августа исполнится семь лет с момента ужасающей военной трагедии, что произошла в 2014 году на оккупированном Донбассе. Тогда, в результате вопиющих нарушений прав человека и моральных принципов российскими боевиками, погибло 366 украинских защитников. Расследование длится до сих пор и, как сообщает "24 канал", уже имеет некоторые итоги.



Расследование Иловайской трагедии продолжается. Фото из открытых источников

Как сообщили представители Офиса Генпрокурора (ОГ), самым важным направлением, в котором двигались правоохранители, было выяснение вероятной небрежности военных командиров тех лет. Согласно заключению следователей, значительной связи между действиями руководства и самих военнослужащих нет.

При этом, по словам начальника департамента войны Юрия Рудя, следствие нашло некоторые нарушения при подготовке документации, связанной с выходом армии из Иловайска и непосредственно с самой операцией.

Также правоохранители считают, что одной из вероятных причин случившейся трагедии могло быть слабое реагирование на имеющиеся разведданные. Якобы о вероятном вторжение российских солдат сообщалось непосредственно военнослужащим.

Однако в Офисе Генпрокурора отмечают, что причинно-следственные связи между отдельными эпизодами инцидента установить не удается. Именно поэтому представители военного руководства 2014 года не могут быть вызваны в суд для привлечения к ответственности.

Отметим, что еще одним направлением, в котором движутся подчиненные Генпрокурора Ирины Венедиктовой, является расследование непосредственно убийств бойцов ВСУ под Илловайском.

Согласно предоставленной информации, следственные действия в ОГ не прекращаются.

Интересен и тот факт, что сразу четырем российским генералам заочно было сообщено подозрение в причастности к подготовке "Иловайского котла". Каким будет результат и удастся ли заставить оккупантов ответить за смерть украинских воинов, покажет дальнейшее расследование.

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