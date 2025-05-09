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СБУ впервые зафиксировала деятельность венгерских шпионов на территории Украины: детали

СБУ впервые разоблачила действовавшую на территории Украины сеть агентов венгерской военной разведки

сегодня, 10:15
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Клименко Елена

Служба безопасности Украины сообщила о первом в истории государства разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, действовавшей с целью сбора важной информации, которая могла нанести вред Украине.

СБУ впервые зафиксировала деятельность венгерских шпионов на территории Украины: детали

Фото: 24 Канал

Сеть разведки выполняла задачи, которые включали сбор данных о военной обороне Закарпатья, поиск уязвимых точек в наземной и воздушной обороне, а также анализ общественно-политических настроений среди местных жителей.

В ходе спецоперации СБУ задержала двух агентов. Один из них, 40-летний бывший военный, был завербован в 2021 году. Его задачей было исследование настроений местных жителей и получение разведданных, в частности, о реакции населения на возможное введение миротворческого контингента, а также информация о военной технике и вооружении на черном рынке.

Вторым агентом была бывшая военная, которая информировала венгерскую разведку об оборонных системах, расположении авиации и вертолетов в Закарпатье. Ее задачей также было предоставление информации о состоянии обороны в этом регионе.

В результате обысков у задержанных изъяли телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие их шпионскую деятельность. Оба фигуранта сообщены о подозрении в государственной измене. Они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжаются мероприятия по установке всех участников агентурной сети.

Портал "Комментарии" писал, что в России вынесли приговор 34-летнему Егору Семенову, обвинившемуся в попытке массового отравления военных летчиков. По версии следствия он действовал по заданию Службы безопасности Украины, пытаясь отравить более 70 человек — участников празднования в Краснодарском крае.



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Источник: https://t.me/SBUkr/14805
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