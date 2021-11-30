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СБУ открыла уголовное производство по факту подготовки к «госперевороту»

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой

сегодня, 00:45
Автор:

Ольга Чародий
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту готовки к "захвату государственных органов". Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

СБУ открыла уголовное производство по факту подготовки к «госперевороту»

СБУ - фото из открытых источников

"Уголовное производство открыто по факту готовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", — сообщила пресс-служба СБУ.

Напомним, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит дожидаться бизнесмена Рината Ахметова "на чаек" в Офис президента, несмотря на его публичное приглашение на пресс-марафоне. Более того, Ахметов, конечно же, ответит Зеленскому, но только не лично, а через подконтрольные себе СМИ. Такое мнение в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" высказала политический эксперт Елена Броницкая. Эксперт отметила, есть два важных момента, на которые стоит обращать внимание в сложившейся ситуации. Во-первых, президенту не стоит ожидать появления Рината Ахметова на Банковой для откровенного разговора.

А, в-вторых, стоит ожидать усиление критики власти со стороны аффилированных с Ахметовым СМИ, в частности, в более жесткой форме с эфиров телеканала "Украина 24".  "Ринат Ахметов – это тот человек, который не позволит к себе подобного отношения, потому что Владимир Александрович в глазах общества, и не только в глазах общества, но и в целом нанес большую обиду Ахметову. Всем известно, что его акции, пока шла пресс-конференция Зеленского, очень сильно упали. Потому я думаю, что, как говорят в народе "будет ответочка" с уст Ахметова", – отметила Елена Броницкая.





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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-rozsliduie-provadzhennia-za-faktom-hotuvannia-okremymy-hromadianamy-ukrainy-ta-rf-dii-z-metoiu-zakhoplennia-derzhavnoi-vlady-video?fbclid=IwAR1qzkk_RPxGQXHKHBfbxOg78uyMe46mGm8KGJCsf87xJuvrlD5NW0oqNtM
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