СБУ объявила подозрение "путинскому" патриарху РПЦ

Украина объявила подозрение главе РПЦ Владимиру Гундяеву (Кириллу) за "благословение" убивать украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Службы безопасности Украины.

Патриарх РПЦ Кирилл

По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Отмечается, что для распространения пропаганды Гундяев массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (Московского патриархата) в Украине.

В СБУ отмечают, что патриарх Кирилл регулярно распространяет пропаганду Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев. В частности, в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардии РФ Золотова на войну против Украины.

Также в конце февраля 2023 года на официальном YouTube канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.

Отмечается, что Кирилл поддерживал агрессивную политику Кремля и призвал верующих объединиться в войне против Украины.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ", — сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что Гундяеву сообщено о подозрении по трем статьям: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

В СБУ также напомнили, что с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 — митрополиты церкви.

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