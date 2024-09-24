СБУ назвала имена российских военных, которые издевались над украинскими пленными

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум российским военным, участвовавшим в издевательстве над украинскими пленными в Харьковской области в мае-июне этого года. Как сообщили в СБУ речь идет о командире Алексее Киприне и старшем стрелке Алексее Кучманове.

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Обвинения базируются на видео, которое показывает, как они издеваются над четырьмя украинскими военнопленными. На описании видно, как пленных бьют, бросают на землю и имитируют стрельбу у головы. Видео, снятое Киприном, стало частью улик по делу.

На основе собранных доказательств и проведенных экспертиз, российские солдаты были обвинены по статьям украинского законодательства, наказуемым за нарушение законов войны. Дело передано прокуратуре Харьковской области.

“В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению обоих рашистов к ответственности. Служба безопасности Украины отмечает неотвратимость наказания за преступления против украинцев”, — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, ”Комментарии” писали об очередном военном преступлении – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" - Вероятный расстрел российскими оккупантами украинского военнопленного — это очередное преступление россиян. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.



