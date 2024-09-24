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СБУ назвала имена российских военных, которые издевались над украинскими пленными

Служба безопасности Украины назвала имена двух российских военнослужащих, подозреваемых в жестоком обращении с украинскими пленными во время боевых действий на Харьковщине

сегодня, 16:14
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум российским военным, участвовавшим в издевательстве над украинскими пленными в Харьковской области в мае-июне этого года. Как сообщили в СБУ речь идет о командире Алексее Киприне и старшем стрелке Алексее Кучманове.

СБУ назвала имена российских военных, которые издевались над украинскими пленными

Новые доказательства: СБУ выявляет преступления россиян во время атаки на Харьков

Обвинения базируются на видео, которое показывает, как они издеваются над четырьмя украинскими военнопленными. На описании видно, как пленных бьют, бросают на землю и имитируют стрельбу у головы. Видео, снятое Киприном, стало частью улик по делу.

На основе собранных доказательств и проведенных экспертиз, российские солдаты были обвинены по статьям украинского законодательства, наказуемым за нарушение законов войны. Дело передано прокуратуре Харьковской области.

“В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению обоих рашистов к ответственности. Служба безопасности Украины отмечает неотвратимость наказания за преступления против украинцев”, — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, ”Комментарии” писали об очередном военном преступлении – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" - Вероятный расстрел российскими оккупантами украинского военнопленного — это очередное преступление россиян. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.




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Источник: https://t.me/SBUkr/12972
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