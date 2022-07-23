СБУ и ГБР просят расследовать работу Кирилла Шевченко, который может быть связан с кадыровцами

Известный украинский журналист Сергей Иванов призывает СБУ, ГБР, Министерства спорта и юстиции расследовать деятельность Кирилла Шевченко.

Кирилл Шевченко

По словам Иванова, Кирилл Шевченко буквально за пару дней до полномасштабного вторжения рф попытался совершить рейдерский захват ФБУ, в том числе и в интересах агрессора.

“В 2020 году возглавляя Киевскую федерацию бокса, он привез в Украину двух "тренеров" — чеченцев Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Чичаев – боевик пресловутого чеченского СОБРа, Айдамиров – заместитель начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции при МВД Чечни. После вмешательства наших спецслужб их депортировали, но вопрос, зачем Шевченко писал письма и тянул сюда кадыровских боевиков, остается открытым”, — пишет Иванов.

Отмечается, что это не единственный скандал с участием Шевченко за последнее время.

"Так же, как остается открытым вопрос, какое отношение Шевченко имел к складу незарегистрированного оружия в гостинице "Хрещатик" и почему именно он этим занимался?", — Иванов.

Как итог — журналист обратился к главам СБУ, ГБР, Минспорта и Минюста с требованием расследовать ситуацию и дать оценку действиям Кирилла Шевченко.









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