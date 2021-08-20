«Сбежали из оккупации»: какие редкостные птицы переселились из Крыма на Херсонщину (ФОТО)

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Вечканова Елена
В фауне
Херсонской области зарегистрировано массовое пополнение — с Крымского
полуострова на материковую Украину перебрались сотни особей редкостных "краснокнижных"
птиц. Как сообщает местное издание "Новый день", только в "Аскании-Новой",
известном украинском заповеднике, исследователи насчитали около 1,4 тысяч караваек.
Сотни караваек переселись из Крыма в Херсонскую область. Фото: Виктор Гавриленко
Биологи утверждают, что подобное количество этих птиц в материковой зоне Украины зарегистрировано впервые. Не менее трехсот особей были замечены в различных местах на берегу Черного моря, а также неподалеку от залива Сиваш.
По словам директора
"Аскании-Новой" Виктора Гавриленко, ранее ареалом обитания караваек был печально
известный Северно-Крымский канал. Также часто эти пернатые могли жить рядом с
мелкими озерами рядом с Джанкоем. Однако, как объясняет руководитель
заповедника, из-за ограничения водоснабжения в Крым много маленьких водоемов прекратили
свое существование.
Это и стало
главным толчком к тому, дабы каравайки начали переселяться на материковую часть
Украины — в поисках воды, лучшей пищи и, разумеется, безопасного места для
жизни.
Сейчас понаблюдать
за каравайками на Херсонщине можно сразу в нескольких местах. Больше всего птиц
гнездятся в Каховском, а также Геническом районах. Еще они были замечены в Скадовском
районе и, разумеется, непосредственно в "Аскании-Новой".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на острове Борнео, который принадлежит в индонезийскому архипелагу, группа исследователей обнаружила некую редкую птицу, которую на протяжении 170 лет считали вымершей. О каком виде пернатых идет речь, читайте в нашем материале.
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