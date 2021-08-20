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«Сбежали из оккупации»: какие редкостные птицы переселились из Крыма на Херсонщину (ФОТО)

В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» насчитали 1400 особей караваек

сегодня, 17:52
Автор:

Вечканова Елена

В фауне Херсонской области зарегистрировано массовое пополнение — с Крымского полуострова на материковую Украину перебрались сотни особей редкостных "краснокнижных" птиц. Как сообщает местное издание "Новый день", только в "Аскании-Новой", известном украинском заповеднике, исследователи насчитали около 1,4 тысяч караваек.

«Сбежали из оккупации»: какие редкостные птицы переселились из Крыма на Херсонщину (ФОТО)

Сотни караваек переселись из Крыма в Херсонскую область. Фото: Виктор Гавриленко

Биологи утверждают, что подобное количество этих птиц в материковой зоне Украины зарегистрировано впервые. Не менее трехсот особей были замечены в различных местах на берегу Черного моря, а также неподалеку от залива Сиваш.

«Сбежали из оккупации»: какие редкостные птицы переселились из Крыма на Херсонщину (ФОТО) - фото 2

По словам директора "Аскании-Новой" Виктора Гавриленко, ранее ареалом обитания караваек был печально известный Северно-Крымский канал. Также часто эти пернатые могли жить рядом с мелкими озерами рядом с Джанкоем. Однако, как объясняет руководитель заповедника, из-за ограничения водоснабжения в Крым много маленьких водоемов прекратили свое существование.

Это и стало главным толчком к тому, дабы каравайки начали переселяться на материковую часть Украины — в поисках воды, лучшей пищи и, разумеется, безопасного места для жизни.

Сейчас понаблюдать за каравайками на Херсонщине можно сразу в нескольких местах. Больше всего птиц гнездятся в Каховском, а также Геническом районах. Еще они были замечены в Скадовском районе и, разумеется, непосредственно в "Аскании-Новой".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на острове Борнео, который принадлежит в индонезийскому архипелагу, группа исследователей обнаружила некую редкую птицу, которую на протяжении 170 лет считали вымершей. О каком виде пернатых идет речь, читайте в нашем материале.


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Источник: https://newday.kherson.ua/z-okupovanogo-krimu-na-hersonshhinu-vtekli-ridkisni-ptahi/
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