«Сбежали из оккупации»: какие редкостные птицы переселились из Крыма на Херсонщину (ФОТО)

В фауне Херсонской области зарегистрировано массовое пополнение — с Крымского полуострова на материковую Украину перебрались сотни особей редкостных "краснокнижных" птиц. Как сообщает местное издание "Новый день", только в "Аскании-Новой", известном украинском заповеднике, исследователи насчитали около 1,4 тысяч караваек.



Сотни караваек переселись из Крыма в Херсонскую область. Фото: Виктор Гавриленко

Биологи утверждают, что подобное количество этих птиц в материковой зоне Украины зарегистрировано впервые. Не менее трехсот особей были замечены в различных местах на берегу Черного моря, а также неподалеку от залива Сиваш.





По словам директора "Аскании-Новой" Виктора Гавриленко, ранее ареалом обитания караваек был печально известный Северно-Крымский канал. Также часто эти пернатые могли жить рядом с мелкими озерами рядом с Джанкоем. Однако, как объясняет руководитель заповедника, из-за ограничения водоснабжения в Крым много маленьких водоемов прекратили свое существование.

Это и стало главным толчком к тому, дабы каравайки начали переселяться на материковую часть Украины — в поисках воды, лучшей пищи и, разумеется, безопасного места для жизни.

Сейчас понаблюдать за каравайками на Херсонщине можно сразу в нескольких местах. Больше всего птиц гнездятся в Каховском, а также Геническом районах. Еще они были замечены в Скадовском районе и, разумеется, непосредственно в "Аскании-Новой".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на острове Борнео, который принадлежит в индонезийскому архипелагу, группа исследователей обнаружила некую редкую птицу, которую на протяжении 170 лет считали вымершей. О каком виде пернатых идет речь, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!