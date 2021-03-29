Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому и Касминину: подробности

Официальный сайт Конституционного суда Украины (КСУ) не работает уже третьи сутки. Причины, по которым сайт приостановил работу еще устанавливаются. Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в КСУ.

Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому и Касминину - фото из открытых источников

По данным источника, во время попытки открыть сайт, страница не загружается:

"Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", — сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в суде, добавив при этом, что причины технической неисправности еще не установлены.





Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий указы бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Президент аргументировал это тем, что, продолжая выполнять свои полномочия, отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу государственной независимости и нацбезопасности Украины.





Эксперты считают действия президента незаконными и неконституционными по сути. Пусть даже суд этого пока не признал. Нельзя своим указом отменять действия указов предшественников (индивидуальных актов) о назначении судей. Это абсурдно с правовой точки зрения. Изданный ранее указ, по сути, исчерпывает свое назначение после того, как лицо, назначенное на ту или иную должность, приступило к своим обязанностям. И отмена такого указа уже ни на что не влияет. Так что на самом деле ни Александр Тупицкий, ни Александр Касминин, назначенные указами Януковича, не могут считаться уволенными из-за указа Зеленского. Уволить их может только КСУ и лишь на основаниях, перечисленных в законе о КСУ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!