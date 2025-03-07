Саудовская Аравия отреагировала на информацию о встрече делегаций США и Украины

Встреча представителей США и Украины относительно переговоров по российско-украинской войне состоится на следующей неделе в городе Джидда Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии в соцсети Х (Twitter).

Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

"Министерство иностранных дел выражает готовность Саудовской Аравии принять запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Отметим, в ходе брифинга спикер МИД Георгий Тихий заявил, что на встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии обсудят ряд вопросов, в центре разговора будет путь к миру. Участие россиян в переговорах не предполагается.

Спикер отметил, что работа команд Украины и США возобновилась. Тихий напомнил, что на следующей неделе планируется визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, после которого команда, которая будет сопровождать президента, останется для общения с американской делегацией. Тихий подчеркнул, что Украина не получала информацию об участии россиян в переговорах.

"Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", — сказал Тихий.

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