В МИД ответили, будут ли россияне на переговорах в Саудовской Аравии

На встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии обсудят ряд вопросов, в центре разговора будет путь к миру. Участие россиян в переговорах не предполагается. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что работа команд Украины и США возобновилась. Тихий напомнил, что на следующей неделе планируется визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, после которого команда, которая будет сопровождать президента, останется для общения с американской делегацией.

Тихий подчеркнул, что Украина не получала информацию об участии россиян в переговорах.

"Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", — сказал Тихий.

Он указал, что на повестке дня встречи будут украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора — путь к миру.

По мнению Георгия Тихого, стороны будут иметь возможность обсудить не через медиа, не через публичные заявления непосредственно лицом к лицу обсудить все вопросы повестки дня Украины и США.

Тихий напомнил о предложении Зеленского по поводу тишины в воздухе и на море. По мнению спикера, встреча в Саудовской Аравии будет хорошей возможностью для обсуждения предложения президента Украины. Он добавил, что предложение Владимира Зеленского в ключе к тому подходу, который выражала новая администрация президента США.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что война с Россией далека от завершения, а любое мирное соглашение должно быть справедливым и содержать четкие гарантии безопасности. Об этом сообщает "Sky News".

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