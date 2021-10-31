Саудовская Аравия начала строить город будущего: каким он будет

В Саудовской Аравии начали строительство "города будущего", который будет в 33 раза больше Нью-Йорка, но только в нем не будет дорог и машин.

Город будущего (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Arabian Business, футуристичный город будет называться Неом и проект его строительства представил наследный принц страны Мухаммад ибн Салман, чтобы помочь королевству стать страной XXI века. Проект города был анонсирован еще четыре года назад, но лишь недавно рабочие начали насыпать землю и прокладывать туннели через горы. Но разработка региональных генеральных планов и создание "учредительного законп" для Неома, еще продолжаются.

Отметим, что город планируют начать строить из двух крайних точек и вести к центру. Он будет протяженностью 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук. В нем не будет дорог и автомобилей, потому что весь транспорт сделают подземным и скоростным. Принимать жителей и гостей Неом начнет в 2024 году.

Проект города поражает своим размахом, а его строительство обойдется примерно в 500 миллиардов долларов. Но наследный принц Мухаммад ибн Салман считает, что Неом станет настоящей "жемчужиной" страны и принесет много инвестиционных возможностей.

Напомним, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что в 2050 полностью построит город на Марсе, но для этого потребуется несколько триллионов долларов.

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