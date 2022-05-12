Санкции в действии: финны арестовали имущество пропагандиста из РФ

Руководство Финляндии приняло решение арестовать земельные участки и дом главного редактора "московского комсомольца" Павла Гусева, который ранее был внесен в санкционный список Европейского Союза. Как сообщает The Saxon, два участка, на которых размещается по крайней мере один жилой дом, расположены на берегу озера Кернааланьярви.

Павел Гусев. Фото: YLE

Кроме того, в собственности Гусева есть около 20 гектаров земли в общине Янаккала на юге Финляндии.

Кроме этого, как отмечает издание, финские правоохранители также арестовали активы других лиц, которые попали в санкционный список Евросоюза.

В частности, арест наложили на раллийные автомобили Ford Fiesta и Mercedes Benz Sprinter, которые принадлежат крупному предпринимателю Григорию Березкину, приближенному к президенту Российской федерации Владимиру Путину.

Помимо этого, были арестованы счета компании Faberlic, которые связаны с лидером фракции "Новые люди" в Государственной думе Российской федерации Алексеем Нечаевым.

Напомним, ранее руководство Новой Зеландии объявило о новых антироссийских санкциях: в этот раз они коснулись вопросов дезинформации и ответственных за кибератаки на правительственные порталы Украины.

В частности, санкции направлены против восьми человек и организаций, причастных к кампании дезинформации Путина, а также кибератак на Украину. Ограничительные меры основываются на предыдущих санкциях Новой Зеландии против пропагандистов и расширяются на "ферму троллей", представителя министерства обороны России и других.

Так, под санкции попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор "ВГТРК" Олег Добродеев, начальник военной разведки РФ Игорь Костюков.

Кроме этого, в санкционный список внесли 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ, "Главный центр специальных технологий" и "Агентство интернет-исследований".



Напомним, 4 мая во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ.









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