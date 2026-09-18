Санкции против России могут ударить по союзникам США: Трампу оставили опасный рычаг

Новый американский законопроект о санкциях против России вызвал споры из-за широких полномочий, которые он может предоставить президенту США Дональду Трампу. Документ предусматривает жесткие ограничения для Москвы, однако одновременно оставляет Белому дому возможность самостоятельно определять, против кого именно применять наиболее болезненные меры. Об этом пишет Politico.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Законопроект предусматривает обязательные санкции против российского руководства, энергетического сектора, оборонной промышленности и морской инфраструктуры так называемого "теневого флота", который используется для перевозки российской нефти в обход ограничений.

Отдельное положение дает президенту США право вводить 100%-ные санкции против пяти крупнейших покупателей российского топлива. Именно эта норма стала одной из главных причин обеспокоенности среди американских партнеров.

Критики документа считают, что Трамп получит слишком широкое пространство для маневра. В частности, президент сможет делать исключения для крупных торговых партнеров России, если Вашингтон одновременно заинтересован в более масштабных торговых соглашениях с ними. В числе потенциально чувствительных направлений называют Китай.

В то же время теоретически под действие жестких ограничений могут попасть европейские союзники США. Речь идет о странах ЕС, отдельные государства которого, включая Венгрию и Словакию, продолжают закупать российские энергоресурсы.

По данным Politico, с 2022 года на Китай приходилось около 50% российского экспорта нефти, на Индию – 37%, Турцию – 5%, а Евросоюз – еще 5%. При этом европейский рынок оставался значимым для российского газа: по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, ЕС приобрел 49% российского СПГ и 32% трубопроводного газа.

Таким образом, новый механизм может одновременно усилить давление на Кремль и создать Вашингтону дополнительный инструмент торговой и внешнеполитической политики. Теперь внимание союзников будет приковано к тому, как именно Трамп воспользуется полномочиями, если законопроект станет законом.

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