Санкції проти Росії можуть вдарити по союзниках США: Трампу залишили небезпечний важіль

Новий американський законопроект про санкції проти Росії викликав суперечки через широкі повноваження, які він може надати президентові США Дональду Трампу. Документ передбачає жорсткі обмеження для Москви, проте одночасно залишає Білому дому можливість самостійно визначати, проти кого саме вживати найболючіших заходів. Про це пише Politico.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Законопроект передбачає обов'язкові санкції проти російського керівництва, енергетичного сектору, оборонної промисловості та морської інфраструктури так званого "тіньового флоту", який використовується для перевезення російської нафти в обхід обмежень.

Окреме становище дає президенту США право вводити 100% санкції проти п'яти найбільших покупців російського палива. Саме ця норма стала однією з головних причин занепокоєння серед американських партнерів.

Критики документа вважають, що Трамп отримає надто широкий простір для маневру. Зокрема, президент зможе робити винятки для великих торгових партнерів Росії, якщо Вашингтон одночасно зацікавлений у більш масштабних угодах з ними. У числі потенційно чутливих напрямів називають Китай.

У той же час, теоретично під дію жорстких обмежень можуть потрапити європейські союзники США. Йдеться про країни ЄС, окремі держави якого, включаючи Угорщину та Словаччину, продовжують закуповувати російські енергоресурси.

За даними Politico, з 2022 року на Китай припадало близько 50% російського експорту нафти, Індію – 37%, Туреччину – 5%, а Євросоюз – ще 5%. При цьому європейський ринок залишався значущим для російського газу: за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС придбав 49% російського ЗПГ та 32% трубопровідного газу.

Таким чином, новий механізм може одночасно посилити тиск на Кремль та створити Вашингтону додатковий інструмент торговельної та зовнішньополітичної політики. Тепер увага союзників буде прикута до того, як саме Трамп скористається повноваженнями, якщо законопроект стане законом.

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