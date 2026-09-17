Санкции Грема уже пугают союзников РФ: кто сделал жесткое заявление в адрес США

Индия предупредила США о возможных последствиях новых тарифных мер против стран, которые продолжают покупать российскую нефть. В Нью-Дели заявили, что подобные ограничения способны негативно отразиться на отношениях двух государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийское Министерство иностранных дел.

Индия. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало после того, как Палата представителей США одобрила масштабный законопроект о санкциях и пошлинах против России. Документ уже направлен президенту Дональду Трампу. В случае подписания он позволит вводить пошлины до 100% против стран, которые сохраняют зависимость от российских энергоносителей, в частности Индии и Китая.

В индийском МИД заявили, что Нью-Дели продолжит закупать энергоресурсы у разных поставщиков, ориентируясь на ситуацию на мировом рынке. Одновременно власти подчеркнули готовность принять необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов.

Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире и одним из главных покупателей российского сырья. Нью-Дели неоднократно отвергал призывы существенно сократить такие закупки, объясняя позицию необходимостью обеспечивать население доступными и стабильными поставками энергии.

Индийские нефтеперерабатывающие компании уже законтрактовали поставки на сентябрь и октябрь, включая российскую нефть. По данным Reuters, переработчики опасаются резкого роста цен в случае введения новых американских тарифов.

Дополнительное давление может осложнить и торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели. Индийские аналитики предупреждают, что тарифная угроза способна затормозить заключение торгового соглашения между странами.

Таким образом, решение Конгресса США создает для Индии одновременно энергетическую и торговую проблему: отказ от российской нефти может увеличить расходы, а сохранение закупок – поставить под угрозу отношения с Вашингтоном.

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