Санкції Грема вже лякають союзників РФ: хто зробив жорстку заяву на адресу США

Індія попередила США про можливі наслідки нових тарифних заходів проти країн, які продовжують купувати російську нафту. У Нью-Делі заявили, що подібні обмеження здатні негативно вплинути на відносини двох держав. Про це повідомляє Reuters із посиланням на індійське Міністерство закордонних справ.

Індія. Фото: з відкритих джерел

Заява прозвучала після того, як Палата представників США схвалила масштабний законопроект про санкції та мита проти Росії. Документ уже надіслано президенту Дональду Трампу. У разі підписання він дозволить вводити мита до 100% проти країн, які зберігають залежність від російських енергоносіїв, зокрема, Індії та Китаю.

В індійському МЗС заявили, що Нью-Делі продовжуватиме закуповувати енергоресурси у різних постачальників, орієнтуючись на ситуацію на світовому ринку. Водночас влада наголосила на готовності вжити необхідних заходів для захисту своїх торговельно-економічних інтересів.

Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі та одним із головних покупців російської сировини. Нью-Делі неодноразово відкидав заклики суттєво скоротити такі закупівлі, пояснюючи позицію необхідністю забезпечувати населення доступними та стабільними постачаннями енергії.

Індійські нафтопереробні компанії вже законтрактували постачання на вересень та жовтень, включаючи російську нафту. За даними Reuters, переробники побоюються різкого зростання цін у разі запровадження нових американських тарифів.

Додатковий тиск може ускладнити і торговельні переговори Вашингтона та Нью-Делі. Індійські аналітики попереджають, що тарифна загроза здатна загальмувати укладання торгової угоди між країнами.

Таким чином, рішення Конгресу США створює для Індії одночасно енергетичну та торговельну проблему: відмова від російської нафти може збільшити витрати, а збереження закупівель – поставити під загрозу відносини із Вашингтоном.

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