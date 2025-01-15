«Санкции – это х..ня»: какую возможность нанести сокрушительный удар по РФ упустила Украина

Москва просит команду Трампа принять ее делегацию по обсуждению американских санкций против российских танкеров. 60% российских морских поставок нефти идет через Балтийское море, в последнее время ставшее натовским озером. Клещи сжимаются. Но удивляет, что в это время делает Украина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет капитан ВСУ, экс-министр внутренних дел и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Санкции против России. Фото из открытых источников

"И, что в это время делает Украина? Устами премьера отказывается остановить транспортировку нефти своей территорией. Отговорки о невозможности разрыва контрактов – дурака. Мы в очевидном форс-мажоре, что дает нам законное право действовать ради национальной безопасности. И потому 300 тысяч баррелей российской нефти в сутки качает украинская труба. Это – 21 млн долларов в день для РФ. Или 7,5 млрд долларов для агрессора в год. Оппозиция внесла закон о прекращении прокачки неукраинской нефти по украинской трубе. "Санкции – это х..ня", – говорит нам власть", – написал Юрий Луценко.

Читайте также на портале "Комментарии" - новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию. Об этом пишет "Reuters". Интересно, что раньше Белый дом максимально откладывал введение подобных санкций. Теперь же уходящий с должности глава американского государства Джо Байден предположил, что ограничения могут привести к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. При этом глава Белого дома объяснил этот шаг, назвав его критично важным для ограничения возможностей российского диктатора Путина вести войну против Украины. Между тем, появилась информация, что Великобритания вслед за США также ввела прямые санкции против российских нефтяных гигантов – компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". В свою очередь, реагируя на санкции, ценники на нефть уже подскочили почти на 3%, что является самым высоким показателем за последние три месяца. Что можно сказать о данном санкционном давлении на Россию? Действительно ли оно может нанести серьезный удар по российской экономике? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.