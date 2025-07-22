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Санкции ЕС против РФ начали действовать: индийские НПЗ срочно меняют работу

Танкеры уходят пустыми с индийского НПЗ после санкций Евросоюза

22 июля 2025, 09:40 comments3205
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Кравцев Сергей

Нефтяной танкер Talara, покинул порт Вадинар индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, не выполнив плановую погрузку дизельного топлива. Танкер был зафрахтован энергетической компанией порт ВР. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Санкции ЕС против РФ начали действовать: индийские НПЗ срочно меняют работу

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Судно должно было загрузить 447 тысяч баррелей дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, груз направлялся в Африку.

Изменение плана погрузки говорит о том, что санкции Европейского Союза начали действовать. Они были введены против поддерживаемого Россией нефтеперерабатывающего завода Nayara, одного из двух частных экспортеров топлива в Индии.

Как отметил один из источников, судно Talara не приняло груз после того, как начали действовать новые санкции ЕС. Пакет санкций ЕС против России в связи с войной против Украины был направлен на нанесение дальнейшего удара по российской нефтегазовой и энергетической отрасли.

По словам двух источников, с тех пор BP передала судно в аренду, сделав его доступным для чартера в Индии или на Ближнем Востоке.

В своем заявлении компания Nayara заявила, что осуждает "несправедливое и одностороннее" решение ЕС ввести санкции против компании, в то время как Индия заявила, что не поддерживает "односторонние санкции" ЕС.

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В материале говорится, что индийская компания Nayara Energy пересмотрела условия тендеров, требуя предоплату или документарный аккредитив до отгрузки нефти. Это стало ответом на новые санкции Европейского Союза, которые затрагивают компании, связанные с российским энергетическим сектором.




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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/bp-chartered-tanker-leaves-port-sanctioned-nayara-energy-without-loading-oil-2025-07-22/
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