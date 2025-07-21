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Новые санкции ЕС работают: Индия, как главный покупатель нефти РФ, начинает реагировать

Индийский НПЗ требует предоплату после новых санкций ЕС против РФ

21 июля 2025, 13:26
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Кравцев Сергей

Индийский нефтеперерабатывающий завод, частично связанный с "Роснефтью", вводит новые условия продажи продукции после последних санкций ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Новые санкции ЕС работают: Индия, как главный покупатель нефти РФ, начинает реагировать

НПЗ Индии. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что индийская компания Nayara Energy пересмотрела условия тендеров, требуя предоплату или документарный аккредитив до отгрузки нефти. Это стало ответом на новые санкции Европейского Союза, которые затрагивают компании, связанные с российским энергетическим сектором.

В предыдущих тендерах таких условий не выдвигали, однако новые ограничения вызвали беспокойство у финансовых учреждений и клиентов. ЕС ужесточил правила в отношении импорта и транспортировки российской нефти и нефтепродуктов, что создает риски для банков и партнеров Nayara.

Индия является одним из ключевых потребителей российской сырой нефти после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время Nayara поставляет значительную часть своей продукции в Европу, которая до сих пор не ввела санкций против самой компании.

Аналитики отмечают, что требования предоплаты могут стать новой нормой для партнеров компаний с долей российского капитала. "Это демонстрирует масштаб влияния санкций", — сказал аналитик Kpler Замир Юсоф.

"Роснефть" назвала санкции "необоснованными и незаконными" и заявила о намерении выйти из капитала Nayara. 

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-21/russia-linked-refinery-in-india-seeks-early-payment-after-curbs
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