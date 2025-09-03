Бразилец Лиандро де Соуза страдал "синей болезнью" — тату-зависимостью, и покрыл татуировками 95% тела. Недавно он решил измениться и удалить с помощью лазера 170 татуировок. Об этом пишет BILD.

Самый татуированный бразилец свел все татуировки с лица (ФОТО)

Процедура это очень болезненная. Де Соуза сказал в интервью O Globo:

"Боль втрое сильнее, чем при нанесении татуировки. Даже с анестезией это очень болезненно".

О своем решении сделать столько татуировок де Соуза сегодня очень сожалеет, – рассказал он бразильским СМИ. Первую татуировку он набил в 13 лет — под влиянием рок-икон вроде Nirvana, Guns N' Roses и Metallica. Но настоящий тату-бум начался в 2015 году после развода с женой. Чтобы заглушить боль, мужчина делал одну татуировку за другой. Он много пил и страдал от низкой самооценки.

Из-за татуировки де Соуза, по собственным словам, не мог найти работу и все больше чувствовал, что "жизнь стала невыносимой".

"Я чувствовал себя плохо — как цирковая диковинка", — говорит он сегодня.

Перелом в его жизни наступил, когда Лиандро присоединился к евангелической группе. Он нашел Бога – и себя. А потом решил избавиться от своей "телесной живописи" и начать все заново.

Потребовалось пять процедур, чтобы свести татуировку с лица. С работой, кстати, тоже все вышло: с прошлого месяца Лиандро официально работает в салоне оптики.

