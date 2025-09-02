Самые известные сиамские близнецы в мире, похоже, стали мамами, сообщает The US Sun. Слухи об этом ходили уже несколько дней, а теперь в распоряжении издания оказались эксклюзивные кадры от 27 августа, на которых сестры с автолюлькой. Они подъезжают в школу в Нью-Брайтоне (Миннесота) и проводят в здании около получаса. В этой школе Эбби и Бриттани более десяти лет преподают математику в классе.

Известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани родили ребенка

На снимках они в топе с леопардовым узором и широким краем, в шортах и сандалиях. И, как многие мамы после родов, выглядят уставшими. Один из очевидцев рассказал The US Sun:

"Они выглядели очень уставшими во время визита, но, похоже, радовались встрече с коллегами"

По просьбе прокомментировать слухи матери не ответили.

Ниже талии у сестер общий организм – с одной печенью, кишечником и репродуктивными органами.

Эбби (правая половина тела) в 2021 году вышла замуж за американского ветерана Джошуа Боулинга, ставшего известно в прошлом году. Еще подростками они в одном документальном фильме признались, что мечтают о ребенке и, кажется, мечта сбылась. О новорожденном пока ничего не известно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что праворадикальный политик покинул партию ради женщины-трансгендера. Давид Шостак, активист Конфедерации и Национального движения Польши, покинул партию из-за его новых отношений с моделью Михалиной Маниос, которая жила как мальчик до 18 лет, передает RMF24.

Женщина сама объявила об отношениях в социальных сетях. Она завоевала популярность после участия в программе "Топ-модель", где заняла третье место. Она также появилась на "Голосе Польши" и рекламировала бренд Top Secret.