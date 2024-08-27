Самый старый мужчина в мире празднует день рождения: сколько ему лет

Британцу Джону Альфреду Тиннесвуду, родившемуся в год затопления Титаника, исполнилось 112 лет. Старейший мужчина в мире отпраздновал свой день рождения в доме престарелых в Мерсисайде, где он живет годами.



Джон Тиннисвуд самый старый человек в мире. Фото из открытых источников

Джон Тиннисвуд, который родился 26 августа 1912 года, стал старейшим живым мужчиной в мире в начале этого года. Это произошло после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы. Уже в 2020 году он получил титул старшего мужчины Великобритании.

Тиннисвуд познакомился со своей женой Блодвен на танцах. Пара прожила вместе 44 года до смерти супруги в 1986 году. У них есть дочь Сьюзан, которая родилась в 1943 году, а сам Тиннисвуд теперь уже прадедушка.

Во время второй мировой войны он работал в армейском корпусе. Затем он стал бухгалтером в нефтяных компаниях Shell и BP, где работал до ухода на пенсию в 1972 году.

Джон Тиннисвуд объясняет свою долгую жизнь "удачей" и не придерживается никакой специальной диеты — кроме традиционной рыбы с картофелем каждую пятницу.

"У меня нет особых секретов. Я был достаточно активен в молодости, много ходил пешком. Не знаю, связано ли это как-то", — сказал Тиннисвуд.

112-летний мужчина пережил правление 24 британских премьер-министров. Также он старейший в мире ветеран Второй мировой войны. По словам долгожителя, мир меняется в положительном направлении.

"Мир, по-своему, постоянно меняется. Это какой-то постоянный опыт... Становится лучше, но пока не настолько. Все идет в правильном направлении. Всегда делай все возможное, независимо от того, учишься чему-нибудь или учишь кого-то", — считает Тиннисвуд.

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