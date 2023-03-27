Самый известный кот мира приехал в Украину

Кот Степан приобрел огромную популярность в социальных сетях, где на его страницу подписано более 1,3 млн человек. Теперь он вместе со своей хозяйкой вернулся в свой родной город Харьков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".



Кот Степан. Фото из открытых источников

Свою популярность кот Степан приобрел во времена коронавирусной пандемии. В 2021 году о коте написала американская певица Бритни Спирс. Публикация быстро набрала более миллиона предпочтений и тысячи комментариев. Далее фотографии с котом репостили и другие известные актеры, в частности, Диане Крюгер и модель Хейли Бибер.

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В начале полномасштабного вторжения России новые фото с котом Степаном долго не появлялись в его профиле. Оказалось, что Анна, владелица кота, уехала из Харькова во Львов, а через некоторое время они нашли убежище во Франции. Используя популярность с помощью кота Степана смогли собрать более 10 тыс. долларов для поддержки пострадавших от войны в Украине приютов.

Теперь же Анна сообщила, что после года войны они смогли вернуться в Харьков, а кот Степан счастлив быть дома.

"Степан буквально прыгал от радости, когда очутился дома. Отдыхает и спит на своих любимых местах", — говорит Анна.

Кроме того, за время пребывания за границей у кота Степана появилась девушка – Стефания, которую хозяева обнаружили во французском городе Ницца. Также кот Степан получил престижную награду как один из самых популярных животных-блоггеров World Influencers and Bloggers Awards в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минобороны показал своего кота Хаймарса.

Также "Комментарии" писали, что Украинцы собрали почти 60 млн благодаря проекту "Мощь. Украинская каменная".



