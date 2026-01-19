logo

Самые страшные народные приметы, которые все еще сбываются
НОВОСТИ

Самые страшные народные приметы, которые все еще сбываются

Эти народные верования до сих пор могут сбываться

19 января 2026, 14:40
Автор:
Недилько Ксения

Наши предки верили: мир постоянно преподносит знаки. Одни из них – к счастью, другие – к беде. Некоторые народные приметы пережили столетие и до сих пор пугают своей точностью. Многие признаются: стоит лишь нарушить оговорку — и неприятности не заставляют себя ждать. Мистика это или простая психология – каждый решает сам. Но совпадения бывают слишком жуткими, чтобы их игнорировать.

Самые страшные народные приметы, которые все еще сбываются

Самые страшные народные приметы, которые все еще сбываются

Разбитое зеркало – к большой беде

Одна из самых известных и страшных примет. В народе верили, что зеркало — это портал между мирами, и его повреждение "ломает" защиту человека. Особенно плохо, если зеркало треснуло само собой или разбилось без причины — это считалось предвестником болезни, ссоры или даже смерти в доме.

Если сама по себе гаснет свеча

В церкви и дома люди замечали: когда свеча внезапно гаснет без сквозняка – это нехороший знак. Наши предки верили, что так дают знать о присутствии чего-то потустороннего или предупреждают об опасности.

Птица бьется в окно — к плохому известию

Эту примету знают почти все. Если птица не просто села на подоконник, а бьется в оконное стекло — жди тревожных новостей. В селах сейчас говорят: это может быть предвестник болезни, потери или большой беды в семье.

Остановились часы в доме

Если часы внезапно остановились, хотя были исправны — это считают знаком остановки "жизненного времени" кого-то из жителей дома. Особенно страшно, когда это происходит ночью или во время болезни кого-то из близких.

Постоянно теряются вещи – знак тревоги

В народе верили: когда из дома бесследно исчезают мелкие вещи – это не просто невнимательность. Считалось, что дом "предупреждает" хозяина о будущих проблемах или больших переменах.

Воет собака под окнами

Собачий вой издавна считали одним из самых страшных знаков. Если пес воет, глядя в сторону дома — ждали болезни или смерти. Особенно если это повторяется несколько ночей подряд.

Почему эти приметы до сих пор "работают"?

Психологи говорят: люди запоминают именно те случаи, когда примета сбылась, и забывают сотни, когда ничего не произошло. Но есть и другое объяснение: интуиция и подсознание часто замечают угрозу раньше, чем ум — и приметы становятся языком этих ощущений.

Следует помнить

Не все приметы – приговор. Они скорее предупреждение, чем пророчество. Страх сам по себе может притягивать беду посильнее, чем любые мистические знаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал о Новом году 2026 и Огненной Лошади: приметы, обещающие удачу и благополучие.



