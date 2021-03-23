Самые популярные новостные сайты Украины: известны итоги опроса портала "Комментарии"

Онлайн-издание "Цензор. Нет" украинцы назвали самым популярным среди новостных ресурсов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг сайтов новостей Украины". Опрос проводился с 9 по 22 марта 2021 года порталом "Комментарии" и рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая сегодня является ведущим рейтинговым ресурсом онлайн.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Так, первенство получил сайт "Цензор. Нет" с результатом 27,43%. Это украинский новостной общественно-политический интернет-портал с популярным форумом, основателем которого является журналист Юрий Бутусов. Сайт освещает ключевые события как в Украине, так и в мире.

Второе место у сайта "Гордон", получившего 10,37% голосов. Украинское общественно-политическое интернет-издание основал журналист, телеведущий Дмитрий Гордон. Главным редактором издания является Алеся Бацман — супруга Дмитрия Гордона.

Закрывает тройку лидеров сайт "Обозреватель" — украинское интернет-издание социально-политической направленности, владельцем которого является политик и предприниматель Михаил Бродский. На ресурсе можно найти важные и интересные новости Украины и мира. За этот сайт проголосовали 9,99% респондентов.

В топ-5 сайтов новостей Украины, по итогам голосования, попали "Телеканал новостей 24" (9,61%) и "Украинская правда" (9,48%).

Далее следуют такие новостные порталы, как "Новое время" – 6,32%, "Лига. Нет" – 5,44%, "Сегодня" – 4,42%, "Корреспондент. Нет" – 4,42%. Меньшее количество голосов получили такие новостные ресурсы: "Зеркало недели" – 3,92%, УНИАН – 3,92%, "РБК-Украина" – 2,78%, "Комментарии" – 1,9%.





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