Самые популярные новостные сайты Украины: известны итоги опроса портала "Комментарии"

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Таисия Ерохина
Онлайн-издание "Цензор.
Нет" украинцы назвали самым популярным среди новостных ресурсов в стране. Об
этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг
сайтов новостей Украины". Опрос проводился с 9 по 22 марта 2021 года
порталом "Комментарии" и рейтинговой платформой
"Ratings.comments.ua", которая сегодня является ведущим рейтинговым
ресурсом онлайн.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Так, первенство
получил сайт "Цензор. Нет" с результатом 27,43%. Это украинский новостной
общественно-политический интернет-портал с популярным форумом, основателем
которого является журналист Юрий Бутусов. Сайт освещает ключевые события как в
Украине, так и в мире.
Второе место у
сайта "Гордон", получившего 10,37% голосов. Украинское общественно-политическое
интернет-издание основал журналист, телеведущий Дмитрий Гордон. Главным
редактором издания является Алеся Бацман — супруга Дмитрия Гордона.
Закрывает тройку
лидеров сайт "Обозреватель" — украинское интернет-издание
социально-политической направленности, владельцем которого является политик и
предприниматель Михаил Бродский. На ресурсе можно найти важные и интересные
новости Украины и мира. За этот сайт проголосовали 9,99% респондентов.
В топ-5 сайтов
новостей Украины, по итогам голосования, попали "Телеканал новостей 24" (9,61%)
и "Украинская правда" (9,48%).
Далее следуют такие новостные порталы, как "Новое время" – 6,32%, "Лига. Нет" – 5,44%, "Сегодня" – 4,42%, "Корреспондент. Нет" – 4,42%. Меньшее количество голосов получили такие новостные ресурсы: "Зеркало недели" – 3,92%, УНИАН – 3,92%, "РБК-Украина" – 2,78%, "Комментарии" – 1,9%.
Ранее сообщалось,
что читатели
сайта "Комментарии" определили самых
лучших работодателей в Украине.
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