Самые богатые украинцы: как помогают Украине владельцы крупных компаний

С момента полномасштабного российского вторжения прошло 33 дня. Обстрелы украинских городов продолжаются. По разным подсчетам, за границу выехало более трех миллионов украинцев. Продолжаем информировать, как бизнес помогает народу и армии.



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Владислав и Ирина Чечоткины занимают 20 место в топ-100 украинских бизнесменов по версии Forbes, их состояние оценивалось в 470 млн долларов по итогам 2021 года. Семья владеет сетью магазинов Rozetkа.

"Мы круглосуточно занимаемся развитием процессов для того, чтобы сократить путь товара к потребителю и сэкономить время. К сожалению, мы потеряли много магазинов и война постоянно вносит коррективы в работу. Без всякой рекламы ежедневно Rozetka посещает миллион украинцев, дорогие наши, мы очень стараемся быть для вас каждый раз – как надо! А наша гуманитарная инициатива https://helpukraine.center/ продолжает набирать обороты. Мы переехали на новый большой склад в Люблине и когда смотришь на адреса отправителей помощи – понимаешь за нас весь мир!", — написал Владислав Чечеткин.

По его словам, есть немало запросов по работе сети. Однако компания решает насущные проблемы с логистикой и безопасностью работников. Поэтому возле складов возводятся бомбоубежища для работников, обрабатываются новые маршруты доставки рабочих на склады из безопасных районов, чтобы запустить работу интернет-магазинов.

Евгений Черняк на 19 месте в рейтинге (его состояние 470 млн долларов США), владелец международной компании Global Spirits. На сайте компании указано, что компания с 2014 года прекратила поставки продукции на российский рынок, а после 24 февраля 2022 года холдинг Global Spirits отозвал лицензию на производство и дистрибуцию продукции на рынке россии. Холдинг владеет заводом "Хортица" и ЧАО "Одесский коньячный завод".

Как написал бизнесмен на своей странице в Фейсбуке, он сейчас находится в Польше и помогает волонтерам, беженцам, Центру Help Ukraine, организованному по инициативе бизнеса.

" Я уехал из Украины семь лет назад в Америку, но вернусь и буду строить и построим лучше, чем было, вот своими руками буду строить так, чтобы весь мир завидовал как все круто в стране и Америка тоже ", — написал Евгений Черняк, комментируя новость о том, что были разбомблены и уничтожены два состава его компании в Мариуполе и Чернигове.

Известно, что на складах хранилось готовой продукции на пару десятков миллионов гривен. В посте бизнесмен отметил, что построить новые помещения – дело времени, главное, чтобы с работниками было все хорошо.

Центр Help Ukraine собирает донаты от людей или гуманитарную помощь. На сайте центра публикуют перечень необходимых вещей: лекарства, медицинского оборудования, продуктов первой необходимости. Доставка помощи адресатам осуществляется перевозчиками из вещей, которые есть на складе. Также Центр предоставляет информацию для отправителей, которые хотят пересылать помощь Новой почтой в отделения регионов, где украинцы нуждаются в товарах.

Help Ukraine Center с партнерами открыл хаб в Румынии. Оттуда формируются грузы для пересылки в Одесскую область. В хабе принимают товары для детей, лекарства. Центр Help Ukraine сотрудничает с Укрпочтой, Розеткой, Fozzy Group, Ocean, Dragon Capital, FBN Ukraine, Netpeak Group, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и другими фирмами.



Группа компаний "Новая почта", владельцами которой Вячеслав Климов, Владимир и Инна Поперешнюки, помогает развозить гуманитарную помощь для украинцев. В каждом отделении открыто сбор гуманитарной помощи. Компания принимает гуманитарную помощь от иностранцев и доставляет в Украину бесплатно. В компании работает более 100 водителей фур, которые доставляют медикаменты, продукты, теплые вещи и бронежилеты. В настоящее время функционирует более 1800 отделений и 6600 почтоматов в разных регионах.

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