Самые богатые и влиятельные украинцы: кто попал в рейтинг Forbes

Больше всего, как оказалось, потерял Ринат Ахметов, который не смотря на это продолжающий возглавлять рейтинг 20 самых богатых украинцев. Об этом сообщает в своем рейтинге "Forbes Украина".

Список Форбс/ Фото из открытых источников

Так, состояние Рината Ахметова оценивается в 4,4 млрд долларов. Он потерял 9,3 млрд долларов, поскольку существенно повреждены металлургические, энергетические и аграрные активы, которые принадлежат олигарху. Кроме этого, медийный бизнес – "Медиа Группа Украина" – Ахметов закрыл летом по собственному решению.

Итак, первое место занимает Ринат Ахметов, который уже не первый год возглавляет данный рейтинг. Второе и третье места поделили основатели IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. Состояние каждого из них сократилось на 1,7 млрд долларов до 2,3 млрд долларов.

Владелец компании Interpipe Виктор Пинчук потерял 0,4 млрд долларов, а его капитал сократился до 2,2 млрд долларов. Далее следует владелец компании Ferrexpo Константин Жеваго, его состояние сократилось на 0,7 млрд долларов до 1,4 млрд долларов.

В рейтинг попали владелицы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги (1,2 млрд долларов), совладелец финтех стартапа Revolut Влад Яценко (1,1 млрд долларов), владелец "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский (1 млрд долларов), Геннадий Боголюбов ( 1 млрд долларов) и Сергей Тигипко (0,9 млрд долларов).

Ранее "Комментарии" писали о том, что у 22-летнего украинца обнаружили автопарк стоимостью свыше $600 тысяч (ФОТО). Фотографии суперкаров, которыми владеет молодой украинец облетели многие соцсети и журналисты решили узнать, откуда у парня деньги на такой внушительный автопарк.

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