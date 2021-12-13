Самые актуальные проблемы в Украине: результаты социологического исследования

Война на Донбассе (38%), а также низкие заработные платы с пенсиями (38%) являются самыми актуальными проблемами для украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского института будущего.

Самые актуальные проблемы в Украине - фото из открытых источников

На втором месте также расположились две проблемы, которые волнуют жителей нашей страны — высокие тарифы на коммунальные услуги, введение тарифа за транспортировку газа (33%), а также коррупция (31%). Социологи отметили, что именно эти проблемы были одними из главных, которые беспокоили граждан на протяжении текущего года.

На третье условное место украинцы поставили проблему увеличения стоимости основных видов товаров (28%).

Коронавирусная пандемия, говорится в исследовании, уже не так актуальна для украинцев (24%), как в октябре. Однако жители Украины упоминают о ней чаще, чем в начале 2021 года.

Кроме того, актуальными остаются и проблемы безработицы, отсутствия рабочих мест, дорогие лекарственные препараты и низкое качество медуслуг, непрофессиональность украинской власти и состояние дорог в стране.

Известно, что исследование проводили с 28 ноября по 10 декабря, а в нем приняло участие 2400 респондентов.

Напомним, что в Украине появился и свежий президентский рейтинг. Если бы выборы президента Украины проводились в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 18% всех избирателей. Украинский лидер продолжает оставаться на первой позиции электоральных преференций жителей страны.

Ранее на портале "Комментарии" — Украинцы назвали причину экономического кризиса в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!