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Самые актуальные проблемы в Украине: результаты социологического исследования

Проблема коронавирусной пандемии уже не так актуальна для украинцев, как в октябре

сегодня, 13:14
Автор:

Елизавета Черных
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Война на Донбассе (38%), а также низкие заработные платы с пенсиями (38%) являются самыми актуальными проблемами для украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского института будущего. 

Самые актуальные проблемы в Украине: результаты социологического исследования

Самые актуальные проблемы в Украине - фото из открытых источников

На втором месте также расположились две проблемы, которые волнуют жителей нашей страны — высокие тарифы на коммунальные услуги, введение тарифа за транспортировку газа (33%), а также коррупция (31%). Социологи отметили, что именно эти проблемы были одними из главных, которые беспокоили граждан на протяжении текущего года.

На третье условное место украинцы поставили проблему увеличения стоимости основных видов товаров (28%). 

Коронавирусная пандемия, говорится в исследовании, уже не так актуальна для украинцев (24%), как в октябре. Однако жители Украины упоминают о ней чаще, чем в начале 2021 года. 

Кроме того, актуальными остаются и проблемы безработицы, отсутствия рабочих мест, дорогие лекарственные препараты и низкое качество медуслуг, непрофессиональность украинской власти и состояние дорог в стране. 

Самые актуальные проблемы в Украине: результаты социологического исследования - фото 2

Известно, что исследование проводили с 28 ноября по 10 декабря, а в нем приняло участие 2400 респондентов. 

Напомним, что в Украине появился и свежий президентский рейтинг. Если бы выборы президента Украины проводились в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 18% всех избирателей. Украинский лидер продолжает оставаться на первой позиции электоральных преференций жителей страны.

Ранее на портале "Комментарии" — Украинцы назвали причину экономического кризиса в стране


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Источник: https://uifuture.org/publications/rejtyngy-i-antyrejtyngy-politykiv-socziologichni-pidsumky-2021-roku/
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