Самолет над Грозным сбили так же, как лайнер МАУ в Иране: детали

Пассажирский Embraer 190 авиакомпании AZAL, разбившийся под Актау (Казахстан), с очень большой вероятностью, был подбит российским "Панцирем", который работал в автоматическом режиме. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense Express".

Самолет потерпел крушение. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, после появления первых фото и видео с места катастрофы пассажирского самолета, совершавшего рейс Баку-Грозный, стало понятно, что версия о катастрофе из-за стаи птиц — чушь. На кадрах видны характерные следы от обломков зенитной ракеты на хвостовой части самолета.

В тот день российская ПВО работала по дронам над Грозным. Россияне задействовали ЗРГК "Панцирь". Впрочем, опытные операторы не могли перепутать дрон, легкомоторный самолет и большой авиалайнер с размахом крыльев около 30 метров на радарах. Но российские операторы это сделали. Издание утверждает, что "Панцирь" мог сработать автоматически.

Издание пишет, что события с азербайджанским самолетом рейса №8243 очевидно выглядят следующим образом: в районе Грозного Embraer 190 был обстрелян из ЗРКГ "Панцирь"; оператор комплекса, который перевел его в автоматический режим получил команду от своего командования и на всех звеньях было известно о наличии в воздушном пространстве гражданского самолета.

"То есть российские военные фактически сознательно дали разрешение на обстрел пассажирского лайнера. И в 09:35 по местному времени азербайджанский Embraer 190 подал сигнал бедствия. Учитывая имеющуюся информацию, в результате попадания у самолета была повреждена система управления и он был лишь частично управляемым", — пишет издание.

Авторы публикации отмечают, на данный момент нет официальной записи разговоров пилотов и российских диспетчеров, но почему-то азербайджанский самолет был вынужден лететь через Каспийское море в Казахстан. Издание прогнозирует, что россияне хотели "решить вопрос с самолетом", когда он упадет не в России, поэтому судну запретили садиться в Грозном и на аэродромах рядом.

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