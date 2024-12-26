ЦПД: летевший в Грозный самолет упал из-за российской ПВО

Россияне, ознакомившиеся с расшифровкой переговоров экипажа рейса Баку-Грозный, сами признают, что самолет Азербайджанских авиалиний был поражен ПВО (ракета ЗРК содержит шрапнель). Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Авиакатастрофа в Казахстане

"Еще раз отмечу к тому, что вчера озвучивал — отверстия в фюзеляже самолета во время полета не берутся от птиц. Пассажиры четко сняли это. Разрыв ракеты ЗРК повредил самолет и вывел из строя его системы", – отмечает Коваленко.

В российских каналах отмечают, что пилот не просто так решил посадить самолет в Баку:

"Из диалогов следует, что сначала судно, судя по всему, стало жертвой глушилок для БПЛА, которые тогда работали из-за атаки беспилотников. Как только лайнер начинал снижаться для посадки, у него переставал работать GPS, а диспетчера терял "radar contact". Пилот не мог в таких условиях посадить самолет и решил лететь в Баку. Когда он стал разворачиваться для этого, рядом произошел взрыв – все указывает на то, что борт был поражен средствами ПВО".

Россия не закрыла воздушное пространство над Грозным. Также самолету не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале не просто так.

"Только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию россии против Украины. И сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиакатастрофе и гибели людей", – отмечает руководитель ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пассажирский самолет Embraer, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. Об этом сообщают СМИ Казахстана.

Отмечается, что перед падением борт совершил несколько кругов над аэропортом. Причины катастрофы и информация о пострадавших остаются неизвестными. В МЧС Казахстана сообщили, что есть уцелевшие, количество пострадавших устанавливается. Разбившийся самолет летел из Баку и из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, сообщает аэропорт Чечни. Причиной крушения самолета в Актау могло стать столкновение со стаей птиц, сообщили в авиакомпании.