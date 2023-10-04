Самое длинное имя и фамилия в Украине: мужчина сменил свое имя на 98 букв

Житель Тернополя которого звали Шевченкошкильенко-Мартынфильенко Броновогнеслав-Эдуардоигорослав Николаевич решил, что его имя почти на 50 букв короткое, поэтому сменил его на 98 букв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Т1.

Самое длинное имя и фамилия в Украине с 98 букв. Фото из открытых источников

39-летний житель Тернополя по меньшей мере в четвертый раз сменил свое имя. Ранее известный как Шевченкошкильенко-Мартинфильенко Броновогнеслав-Эдуардоигорослав Николаевич обратился к паспортному столу, чтобы получить самую длинную фамилию и имя в Украине — Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовистодаромиросоломонович-Життелюбоясноликович.

Впервые житель Тернополя изменил свои паспортные данные в 2010 году, когда ему исполнилось 24 года. По его словам, в выборе комбинаций для имени ему помогала информация из Википедии. Кроме того, мужчина утверждает, что хотел иметь фамилию на 70 символов, однако пока невозможно оформить фамилию с более чем 50 символами.

"Если бы было большее количество символов в реестре, а так сейчас максимум 50, то у меня так и есть 50 с дефисом", — сказал Броновогневластислав-Эдуардолеонардоконстантинослав.

Мужчине также рассказал, что его друзья и родные привыкли к необычному имени и фамилии, однако обычно сокращают название до двух вариантов: "Бронивогневластислав" или "Броник".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минюсте рассказали, как необычные имена дают новорожденным детям после начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о рейтинге имен, где указано, какие имена имеют большинство украинцев.