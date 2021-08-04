Саммит "Крымская платформа": оправдает ли мероприятие ожидания

До саммита Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, остается менее трех недель. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания.

Крымская платформа - Коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Благодаря этому саммиту, вопрос аннексии Крыма Россией – опять в мировой повестке дня

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков напоминает, что саммит "Крымская платформа" состоится накануне 30-летия Дня Независимости Украины – 23 августа. И на данный момент уже известно, что в мероприятии примут участие примерно 30 государств и международных организаций.

"Президенты Польши, Латвии, Литвы, верховный представитель ЕС уже приняли приглашение Зеленского. Такая широкая международная поддержка Украины по Крыму – это один из ключевых элементов давления на РФ, – подчеркивает Сергей Быков. – В понедельник, 2 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на форуме "Украина 30" рассказал о 4 тематических панелях "Крымской платформы". Лидеры стран обсудят непризнание попытки аннексии Крыма Россией, милитаризацию Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие. Также будут говорить о восстановлении прав крымско-татарского народа".

Эксперт отмечает, что по итогам саммита лидеры приглашенных государств примут декларацию.

"Текст декларации уже на финальной стадии согласования. Сейчас ведутся консультации по документу с представителями стран-участниц платформы. Главное в этом документе – он фиксирует запуск Крымской платформы, формат которой акцентирует политику непризнания аннексии Крыма Россией. Благодаря этому саммиту, данный вопрос – опять в мировой повестке дня. Ну а стратегическая цель "Крымской платформы" – это возвращение Крыма под контроль Украины. Что обязательно произойдет", – резюмирует Сергей Быков.

Важно провести саммит на высочайшем содержательном уровне, продемонстрировать единство цивилизованного мира, которое Путин пытается расшатать

У заместителя гендиректора телеканала ATR, журналиста Айдера Муждабаева есть ощущение, что цивилизованный мир прогибается под давлением Москвы, в том числе закрывая глаза на российскую агрессию против Украины. Но есть и ощущение, что мы можем помочь ему не прогнуться.

"Крымская платформа, вроде бы, не может принести ничего фактического, осязаемого. Но главная ее ценность – это не только представительство (а это, наверное, будет самый большой саммит в Украине за всю историю), но и регулярность. Надеюсь, что инициатива президента Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы не пропадет даром. И что это будет первая встреча в цепи регулярных, где на каждой станут обсуждаться новые меры против РФ, в поддержку крымских татар, новые законы в нашу защиту. И будет происходить консолидация усилий многих стран в этом ракурсе", – отмечает Айдер Муждабаев.

По его словам, важно, что на саммит прибудут лидеры ближайших наших стран, которые ощущают российскую угрозу почти так же, как Украина.

"Я имею в виду Польшу, страны Балтии. Уже известно, что они будут представлены на высшем уровне, – поясняет журналист. – То, что не приедет президента США – ничего не значит. Во-первых, они встретятся с Зеленским позже, 30 августа. А во-вторых, думаю, в администрации Байдена хотят посмотреть, как мы организуем саммит Крымской платформы. Важно провести его на высочайшем содержательном уровне, продемонстрировать единство цивилизованного мира, которое Путин пытается расшатать. А мы не будем давать этого сделать. Для нас это вопрос жизни и смерти. Нам важно усиливать связи с Польшей, Балтией, США. Ну и Евросоюз, понятно, никуда не денется. Понятно, что большинство демократических принципов политики во Франции и Германии предпочли бы забыть ради сиеминутной выгоды… Но наша задача – не ныть, не обвинять других, а сами быть примером принципиальности и решительности".









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