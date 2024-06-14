Самая высокая собака в мире: как выглядит собака-великан

В городе Вест-Де-Мойн, штат Айова, США, живет собака, которая не просто изменила жизнь своей семьи, но и вошла в историю мировых рекордов. Немецкий дог по имени Кевин, чья высота от лап до холки составляет впечатляющие 0,97 метра, был признан Книгой рекордов Гиннеса как самая высокая собака в мире, побив предыдущий рекорд, принадлежавший его покойному собратью Зевсу.

Названа самая высокая собака на планете

Кевин проживает с семьей Вульф, в состав которой входят Трейси и Роджер, а также их дети Александер и Ава. Это многошумная семья, которая также является домом для других животных, включая три других собаки, четыре кошки, кур, коз, и даже лошадей, но Кевин безусловно отличается от всех.





"Кевин – воплощение кроткого великана. На самом деле, он боится большинства вещей. Он боится пылесоса. Он не подпускает его к себе ближе, чем на 2 метра! Он будет прыгать и бежать, чтобы убежать от него. Кевин так испугался, когда Александер взял его с собой на первый тренинг в молодежную организацию 4-H, буквально наложившую кучу посреди занятия. Но теперь ему нравится туда ходить”, - рассказывает Трейси, работающая в ветеринарии.

В своей домашней жизни Кевин наслаждается спокойной жизнью, тратя много времени на диване, где любит дремать. Он также имеет особое место в семейном дворе, где он может бегать и играть на открытом воздухе. Его дневной рацион состоит из 6 до 10 чашек качественной пищи, что помогает ему поддерживать здоровье и вес.





"Официальное признание Кевина самой высокой собакой в мире очень волнительно для нашей семьи. Это забавно, потому что когда он был щенком, мы постоянно думали: "Он все растет и растет"”, — рассказала женщина.

Напомним, что по результатам последних исследований, опубликованных порталом The Scotsman, кинологи составили список из десяти самых умных пород, которые не только поражают своими способностями к обучению, но могут стать настоящими помощниками в различных сферах жизни.