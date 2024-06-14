Самая высокая собака в мире: как выглядит собака-великан

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Черновалова Кристина
В городе Вест-Де-Мойн, штат Айова, США, живет собака, которая не просто изменила жизнь своей семьи, но и вошла в историю мировых рекордов. Немецкий дог по имени Кевин, чья высота от лап до холки составляет впечатляющие 0,97 метра, был признан Книгой рекордов Гиннеса как самая высокая собака в мире, побив предыдущий рекорд, принадлежавший его покойному собратью Зевсу.
Названа самая высокая собака на планете
Кевин проживает с семьей Вульф, в состав которой входят Трейси и Роджер, а также их дети Александер и Ава. Это многошумная семья, которая также является домом для других животных, включая три других собаки, четыре кошки, кур, коз, и даже лошадей, но Кевин безусловно отличается от всех.
В своей домашней жизни Кевин наслаждается спокойной жизнью, тратя много времени на диване, где любит дремать. Он также имеет особое место в семейном дворе, где он может бегать и играть на открытом воздухе. Его дневной рацион состоит из 6 до 10 чашек качественной пищи, что помогает ему поддерживать здоровье и вес.
Напомним, что по результатам последних исследований, опубликованных порталом The Scotsman, кинологи составили список из десяти самых умных пород, которые не только поражают своими способностями к обучению, но могут стать настоящими помощниками в различных сферах жизни.
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