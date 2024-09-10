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Самая сложная зима впереди: Шмыгаль рассказал о подготовке к отопительному сезону

Украина увеличивает добычу газа для самостоятельного прохождения отопительного сезона

сегодня, 14:02
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Черновалова Кристина

Перед наступлением зимы Украина серьезно готовится противостоять энергетическим вызовам, увеличив добычу газа и усилив защиту инфраструктуры. Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что страна собирается пройти зиму без помощи извне, опираясь на свои ресурсы. Об этом сообщили в УНИАН.

Самая сложная зима впереди: Шмыгаль рассказал о подготовке к отопительному сезону

Украина готовится к самому сложному отопительному сезону

Денис Шмыгаль рассказал, что Украина значительно увеличила объемы добычи газа: за первые семь месяцев этого года "Нафтогаз" добыл на 7% больше газа, чем в прошлом году. Это важно для энергетической безопасности, подчеркнул премьер.

"Энергетическая устойчивость — один из наших с вами самых больших вызовов нынешней зимы, осени. Мы успешно прошли фактически три отопительных сезона. Эта (зима — ред) будет не менее тяжелой, возможно, самой тяжелой", — сказал Шмыгаль

Также он упомянул о защите энергообъектов. Есть два уровня защиты: первый — это защитные сооружения из песка, второй — железобетонные конструкции, которые могут выдержать удары дронов и ракет. Сейчас 85% таких объектов уже защищены.

По словам премьера, не стоит делать громкие заявления о предстоящем отопительном сезоне, так как многое будет зависеть от реальных условий зимы. Правительство будет открыто сообщать о проблемах и успехах в этот период, но без излишних сенсаций.

"В каких условиях мы будем ее проходить — будет видно лишь по мере того, как мы будем двигаться в этот зимний отопительный сезон. И сегодня предсказывать и делать сенсационные заявления абсолютно неправильно, и мы так с вами делать не будем", — сказал глава правительства.



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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/otopitelnyy-sezon-budet-samym-tyazhelym-shmygal-sdelal-neuteshitelnyy-prognoz-na-zimu-12753243.html
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