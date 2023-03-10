Самая молодая мама в мире: Ей было всего пять лет, когда она родила

Лина Медина — перуанка, которая стала самой молодой матерью в истории медицины. Лине было всего пять лет, когда она родила первого ребенка.

Лина Медина – самая молодая мама в мире

Лина Медина родилась 23 сентября 1933 года в городке Тикрапо, Перу. Девушка была одной из девяти детей в семье. Когда Лине было пять с половиной лет, родители заметили тревожные симптомы – у девочки увеличился живот. Местный шаман предположил, что у Лины опухоль, поэтому посоветовал обратиться к врачу. После подробного анализа оказалось, что пятилетняя Лина Медина была на седьмом месяце беременности. Таким образом, выяснилось, что девушка забеременела в возрасте четырех лет и десяти месяцев.

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Как такое стало возможным? Кроме ужасного социального фактора – изнасилования ребенка, врачи объясняют, что у Лина Медина скорее всего имела преждевременное половое развитие. Когда признаки половые признаки проявляются раньше обычного. В мае 1939 года Лина Медина родила здорового сына весом 2,7 кг. Роды прошли с помощью кесарева сечения, а рожденный малыш получил имя Херерадо, в честь врача, поставившего правильный диагноз.

Случай с пятилетней матерью получил широкую огласку и предположений кто стал отцом ребенка. Подозревали отца, братьев и дяди девушки, однако правда так и не раскрылась.

Лина Медина стала самой молодой мамой в возрасте пяти лет, однако, к сожалению, это не единственный случай ранней беременности. В 1934 году в Харькове прошли роды Елизавета Пантуевой. К моменту родов девушке было шесть лет. Оказалось, что девушку изнасиловал ее 69-летний дедушка. Судьба Елизаветы неизвестна, ведь ее семья уехала на Дальний Восток.

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