Самая крупная в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту

Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Entertainment начнет принимать несколько видов криптовалюты в качестве оплаты. Об этом сообщил директор сети Адам Арон в своем Twitter-аккаунте, рассказав, какие виды криптовалюты будут принимать в качестве оплаты услуг.

Будут принимать криптовалюту, фото из открытых источников

"Энтузиасты криптовалюты, вы, наверное, знаете, что кинотеатры AMC будут принимать биткоины к концу 2021 года. Сегодня я могу подтвердить, что, когда мы сделаем это, мы аналогичным образом будем принимать Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash", — написал Адам Арон.

Рассчитаться в сети кинотеатров клиенты смогут самой популярной в мире валютой — биткоином. АМС планирует обустроить все свои кинотеатры необходимым оборудованием для приема криптовалюты. Руководство сети надеется, что оплата цифровыми монетами увеличит продажи в период пандемии коронавируса.

Принимать криптовалюту Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash в качестве оплаты начнет и американские ипотечный кредитор United Wholesale Mortgage (UWM) к концу 2021 года.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный аналитик сделал прогноз по поводу курса главной криптовалюты. На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал график с индикатором изменения стоимости данной валюты. Эксперт считает, что Bitcoin ожидает резкий скачок курса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал, что эксперт обозначил диапазон стоимости Bitcoin на ближайшее будущее. По его мнению, криптовалюту ждут не лучшие времена и цена за неё может очень сильно опустится.

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