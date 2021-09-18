Самая крупная в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту

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Хмільовська Інна
Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Entertainment начнет принимать несколько видов криптовалюты в качестве оплаты. Об этом сообщил директор сети Адам Арон в своем Twitter-аккаунте, рассказав, какие виды криптовалюты будут принимать в качестве оплаты услуг.
Будут принимать криптовалюту, фото из открытых источников
Рассчитаться в сети кинотеатров клиенты смогут самой популярной в мире валютой — биткоином. АМС планирует обустроить все свои кинотеатры необходимым оборудованием для приема криптовалюты. Руководство сети надеется, что оплата цифровыми монетами увеличит продажи в период пандемии коронавируса.
Принимать криптовалюту Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash в качестве оплаты начнет и американские ипотечный кредитор United Wholesale Mortgage (UWM) к концу 2021 года.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный аналитик сделал прогноз по поводу курса главной криптовалюты. На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал график с индикатором изменения стоимости данной валюты. Эксперт считает, что Bitcoin ожидает резкий скачок курса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" уже информировал, что эксперт обозначил диапазон стоимости Bitcoin на ближайшее будущее. По его мнению, криптовалюту ждут не лучшие времена и цена за неё может очень сильно опустится.
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