logo
Русский Українська

BTC/USD

48497.08

ETH/USD

3506.21

LTC/USD

182.64

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Самая крупная в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая крупная в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту

Сеть кинотеатров AMC Entertainment начнет принимать несколько видов криптовалюты

сегодня, 14:00
Автор:

Хмільовська Інна

Крупнейшая сеть кинотеатров AMC Entertainment начнет принимать несколько видов криптовалюты в качестве оплаты. Об этом сообщил директор сети Адам Арон в своем Twitter-аккаунте, рассказав, какие виды криптовалюты будут принимать в качестве оплаты услуг.

Самая крупная в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту

Будут принимать криптовалюту, фото из открытых источников

"Энтузиасты криптовалюты, вы, наверное, знаете, что кинотеатры AMC будут принимать биткоины к концу 2021 года. Сегодня я могу подтвердить, что, когда мы сделаем это, мы аналогичным образом будем принимать Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash", — написал Адам Арон.

Рассчитаться в сети кинотеатров клиенты смогут самой популярной в мире валютой — биткоином. АМС планирует обустроить все свои кинотеатры необходимым оборудованием для приема криптовалюты. Руководство сети надеется, что оплата цифровыми монетами увеличит продажи в период пандемии коронавируса.

Принимать криптовалюту Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash в качестве оплаты начнет и американские ипотечный кредитор United Wholesale Mortgage (UWM) к концу 2021 года. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный аналитик сделал прогноз по поводу курса главной криптовалюты. На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал график с индикатором изменения стоимости данной валюты. Эксперт считает, что Bitcoin ожидает резкий скачок курса. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал, что эксперт обозначил диапазон стоимости Bitcoin на ближайшее будущее. По его мнению, криптовалюту ждут не лучшие времена и цена за неё может очень сильно опустится.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/CEOAdam/status/1438298684266098688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438298684266098688%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FCEOAdam2Fstatus2F1438298
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ