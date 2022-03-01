Самая горячая точка Украины – Херсон, горячо на подступах к Киеву и в Харькове: подробности из Офиса президента

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Лиля Воробьева
Сейчас самой горячей точкой в нашей стране является Херсон и подступы к столице, в частности северо-запад от Киева, также горячей точкой остается Харьков. Об этом сказал представитель офиса президента Алексей Арестович, выступая сегодня в эфире телеканала "Рада". Об этом сообщает Телеграмм украинского парламента.
Алексей Арестович(фото из открытых источников)
По словам советника главы Офиса президента, сейчас самой горячей точкой является Херсон. Там продолжаются ожесточенные бои на улицах, где бойцы подразделений Вооруженных сил, территориальной обороны воюют с российскими захватчиками. Второй точкой являются подступы к столице, в частности северо-западное направление от Киева. Именно здесь враг намерен сгруппироваться и перегруппироваться. Наши военные наносят мощные удары артиллерией по агрессору. Еще город Харьков остается так же горячей точкой, где не утихают бои, — сказал Алексей Арестович.
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