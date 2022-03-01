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Самая горячая точка Украины – Херсон, горячо на подступах к Киеву и в Харькове: подробности из Офиса президента

Наши бойцы наносят мощные удары агрессору

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Сейчас самой горячей точкой в нашей стране является Херсон и подступы к столице, в частности северо-запад от Киева, также горячей точкой остается Харьков. Об этом сказал представитель офиса президента Алексей Арестович, выступая сегодня в эфире телеканала "Рада". Об этом сообщает Телеграмм украинского парламента.

Самая горячая точка Украины – Херсон, горячо на подступах к Киеву и в Харькове: подробности из Офиса президента

Алексей Арестович(фото из открытых источников)

По словам советника главы Офиса президента, сейчас самой горячей точкой является Херсон. Там продолжаются ожесточенные бои на улицах, где бойцы подразделений Вооруженных сил, территориальной обороны воюют с российскими захватчиками. Второй точкой являются подступы к столице, в частности северо-западное направление от Киева. Именно здесь враг намерен сгруппироваться и перегруппироваться. Наши военные наносят мощные удары артиллерией по агрессору. Еще город Харьков остается так же горячей точкой, где не утихают бои, — сказал Алексей Арестович.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что В Херсоне окуппанты открыли огонь за пожарными.


Сегодня, 1 марта, при ликвидации возгорания в здании ТРЦ "Фабрика" (Херсон) в пожарных начали стрелять окуппанты. "Вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей. Шесть находившихся в пожарной машине спасателей были вынуждены оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице. К счастью, никто из ребят не пострадал, а врагам терять нечего — они и так будут гореть в аду", — пишут в ГСЧС.

"Не жалейте их, не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал, куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей", — ГСЧС.

 


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Источник: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/6919
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