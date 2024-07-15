Самая дорогая клубника в мире: одна ягода стоит как месячная зарплата

Японский селекционер Микио Икуда 15 лет потратил на создание клубники Bijin-hime, которая оказалась самой дорогой в мире. Цена за одну ягоду составляет 350 долларов или около 15 тыс. гривен, что соответствует средней зарплате украинцев по данным ПФУ в 2024 году.



Самая дорогая клубника называется Bijin-hime. Фото из открытых источников

Название клубники Bijin-hime с японского переводится, как "волшебная принцесса". Эта клубника достигает размера бейсбольного мяча, однако не это делает ее столь уникальной. Обычная клубника имеет некоторую кислинку, однако 15 лет экспериментов Микио Икуда смогли сделать Bijin-hime непревзойденно сладкой.

Согласно шкале Брикса, измеряющей содержание сахара во фруктах, большинство видов клубники имеют показатель около 7 баллов, однако Bijin-hime – 13, что придает ягоде невероятную сладость. Кроме того, самая дорогая в мире клубника сочетает вкус яблока, винограда и букета роз.

Микио Икуда выращивает свой эксклюзивный сорт в течение зимних месяцев, тщательно следя за температурой почвы и воздуха в своих теплицах, чтобы сохранить характеристики ягод клубники. Уникальность клубники Bijin-hime добавляет также тот факт, что японский фермер выращивает всего 500 ягод в год и продает их поштучно. Одна ягода клубники весит около 100 граммов и стоит 350 долларов.

Если купить килограмм ягод Bijin-hime (10 штук), то придется заплатить 3500 долларов или 150 тыс. гривен. Поэтому клубника сорта "волшебная принцесса" является самой дорогой в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что будет с организмом человека, если есть клубнику каждый день.

Также "Комментарии писали о случае, когда мужчина съел грязную клубнику и попал в больницу. Медики показали, что произошло с его мозгом".