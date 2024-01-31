Садоводы выиграли суд у Louis Vuitton: они ждут извинений от люксового бренда

Меньше одного процента товаров в мире, имеющих отметку Louis Vuitton, являются подлинными, остальные – подделки. Поэтому владельцы брендов пытаются защитить свою компанию и ведут годами интенсивную борьбу с воровством своей торговой марки. Однако, оказывается, что не всегда большие бренды правы.



Louis Vuitton проиграл суд семейной компании садовых аксессуаров из Великобритании

Британская пара Виктория и Лоуренс Осборны во время пандемии коронавируса потеряли работу, поэтому начали искать новые пути заработка, в частности, сосредоточились на собственном саду. Однажды Лоуренс изготовил металлические опоры для растений, которые привлекли внимание других и пользовались спросом. Британцы решили начать собственный небольшой бизнес, который назвали LV Bespoke, где первые две буквы означают имена владельцев.

В 2021 году Виктория и Лоуренс подали имя на регистрацию в офис интеллектуальной собственности и получили разрешение на использование такого имени. Когда имя компании было внесено в официальный реестр, юристы дома моды Louis Vuitton связались с Осборнами и заявили, что их название нарушает интеллектуальную собственность бренда и должно быть изменено.

"Мы были очень шокированы и удивлены. Мы думали, что это шутка одного из наших друзей. Было просто смешно думать, что они имеют права на буквы L и V", — рассказали супруги.

Пара решила не отступать и бороться за свой бизнес через суд. Судебная волокита длилась почти два года, и в конце концов суд вынес приговор в пользу британцев. В заключении суда указывалось, что под названием LV Bespoke продаются совершенно разные товары, поэтому нет риска, что потенциальные клиенты модного бренда спутают эти две компании или будут предполагать, что LV Bespoke входит в холдинг LVMH.

По решению суда дом моды Louis Vuitton должен покрыть судебные расходы. Кроме того, владельцы LV Bespoke ожидают извинений от французского люксового бренда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая европейская компания достигла стоимости в 500 млрд долларов.

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