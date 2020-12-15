С Youtube в Pornhub: почему видеохостинг не блокирует "голую йогу"

На видеосервисе YouTube все чаще набирают популярность ролики, где обнаженные девушки занимаются йогой. Несмотря на то, что все видео хостинга проходят строгую модерацию, этот контент не блокируется.

На Youtube публикуют видео с обнаженными женщинами. Фото: pinimg.com

Согласно правилам сайта YouTube, если видео будут содержать элементы обнаженного тела или порнографии, модераторы должны их сразу удалять. Модели нового вида активности — совсем без одежды. Поэтому их видео не должны были дойти до зрителей. Но авторы "голой йоги" нашли выход — свои ролики они обозначают как образовательные.

На самом деле на подобных каналах видео часто начинаются с обычных упражнений, в ходе которых девушка раздевается и демонстрирует все части тела. Оператор в это время находит "сочные" ракурсы.

Такие видео не соответствуют политике видеосервиса YouTube. На ролики эротического характера довольно часто жалуются пользователи, но пока сайт никаких мер не принял.

Школы, где практикуют "голую йогу", действительно существуют. Но они не выкладывают видео со своих занятий в интернет-пространство.

Напоминаем, что вчера на некоторое время перестали работать все сервисы Google. Так, недоступными оказались такие популярные программы как YouTube, Gmail, Google Drive. По данным портала Downdetector, сбои регистрировались в Украине, США, Германии, Великобритании, России, Болгарии и еще ряде стран. Отмечается, что проблемы зафиксировали не только в веб-версии, но и мобильных приложениях-аналогах.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и получили доступ к секретным перепискам. Существуют опасения, что они могли попасть и в другие системы. До сих пор неизвестно, представители какой страны могли сделать виртуальное проникновения в министерство.









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