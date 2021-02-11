С полок АТБ исчезла Coca-Cola - в чем причина

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Кириєнко Анна
В последнее время посетители супермаркетов сети АТБ заметили, что с полок исчез газированный напиток Coca-Cola. Кроме того, в магазинах не нашли Fanta, Sprite и Schweppes, принадлежащих компании Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед. Ситуацию решило прояснить издание Лига.Бизнес.
Почему в АТБ больше нет Coca-Cola. Фото: cnews.ru
В компании АТБ-Маркета сообщили, что поставки буди прекращены по инициативе самого производителя.
Однако в Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед объяснили, что компания прекращает поставки любой продукции только через решение руководства торговой точки. Перерыв в поставках называют временным и обещают восстановить их в ближайшее время.
Несмотря на то, что газированных напитков не было несколько дней, украинцы успели соскучиться за продукцией. Свои переживания по этому поводу высказывают блогер Максим Лисиченко и пользователь Фейсбука Денис Гороховский.
Напомним, что ООО "АТБ-Маркет" — крупнейшая сеть супермаркетов в Украине. Товарооборот сети в 2020 году составил 149,8 миллиарда гривен.
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