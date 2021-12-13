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С новой прической и в платье с кожаными вставками: Тимошенко пришла в Раду в стильном образе

Тимошенко не боится повторять образы

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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О лидере "Батькивщины" говорят, что она тщательно следит за модой. Каждый раз госпожа Тимошенко выбирает себе стильный лук для работы в украинском парламенте. Известный политик также время от времени повторяет свои интересные образы, которые нравятся ее поклонникам и всем другим соотечественникам.

С новой прической и в платье с кожаными вставками: Тимошенко пришла в Раду в стильном образе

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

В частности, выступая сегодня во время Согласительного совета Юля Владимировна появилась на трибуне в элегантном платье из твида, которое украшали черные кожаные вставки и декоративные пуговицы и сидевшем на фигуре политика как влитое.

Что касается прически, то она на это мероприятие была у госпожи Тимошенко другая. Она имела прикорневый объем, а на шее волосы были собраны в хвост. Уши народного депутата от оппозиции были украшены лаконичными серьгами. Деловой лук популярного в нашей стране политика завершали оптические очки с темной оправой и удачно подобранный ежедневный макияж.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Собчак вышла в свет с прической в стиле Тимошенко . Популярная звезда российского телевидения была приглашена на дизайнерскую вечеринку "Russia in Vogue". Она появилась на этом светском мероприятии, сделав себе необычную прическу, похожую на стиль известного политического деятеля нашей страны Юлии Тимошенко. В частности, собираясь на светское мероприятие, посвященное работе российских дизайнеров, популярная телеведущая выбрала для себя чрезвычайно яркий стиль, нарядившись, согласно объявленному организаторами "красному" дресс-коду. Ксения на фотографии позирует одетая в яркий велюровый корсет с длинными рукавами и яркую макси-юбку.


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Источник: https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/u-tvidoviy-sukni-zi-shkiryanimi-vstavkami-yuliya-timoshenko-vistupila-u-parlamenti-1931170.html
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