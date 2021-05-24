С началом пандемии стало почти вдвое больше социально ответственного бизнеса - Анна Крысюк

С моей точки зрения, с началом пандемии стало почти вдвое больше социально ответственного бизнеса. Он начал больше помогать выжить другим. Об этом сообщила основатель журнала "Бизнес WOMAN" и международного женского клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк "Комментарии-Украина".

Анна Крысюк. Фото: Comments.ua

"Много информации в соцсетях, СМИ — когда закрывались рестораны, призывали их поддерживать, заказывать онлайн, чтобы они выжили. Участники нашего BUSINESSWOMAN Club тоже так поступали, старались пользоваться услугами друг друга. Это важно, т.к. показывает наше единство конкретными делами, а не просто словами. Мне кажется, что коронакризис научил нас большей ответственности, человечности, взаимовыручке. И дал понимание, что именно в этом ракурсе нужно двигаться дальше. Мы более 15 лет занимаемся соцпроектами", — рассказала Крысюк.

По ее словам, в кризисном 2020 году стартовал проект "Озеленение Украины". В этом году — "Озеленение планеты". В 110 странах было высажено более 5 млн деревьев. Приняли участи более 2,5 млн человек.

"Это лучший визуальный и реальный пример социальной ответственности бизнеса. Такая социальная инициатива, которая обновляет эко-систему Земли, помогает развиваться. Во время инновационной эпохи будущего людям понятно, как реализуется проект, какую пользу он приносит обществу, они с радостью и сами откликаются, и готовы финансировать такие дела. Лучшая социальная ответственность — когда бизнес не просто дает деньги, но и сам участвует в проектах, чтобы почувствовать их пользу, их энергию, связь. Думаю, что мы поняли, как нужно выживать. Планируя, вырабатывая стратегии, не теряя человечность и достоинство, всегда устремляя взор в будущее. Так мы станем сильнее, дружнее", — добавила она.

Напомним, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует путешествовать по странам Европейского региона, несмотря на снижение случаев заболеваний коронавирусом и вакцинацию, из-за риска спровоцировать очередную волну пандемии COVID-19. О ситуации рассказал региональный директор ВОЗ в Европейском регионе Ханс Клюге.

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