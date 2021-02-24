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С начала весны украинцы смогут улететь без виз еще в одну страну - детали

Возможностей для украинских туристов становится еще больше

сегодня, 11:05
Автор:

Кириєнко Анна

С весны в украинских туристов появится больше возможностей. Вон смогут улететь без виз в одну из карибских стран — Гренаду. Данная информация сообщается Государственным агентством развития туризма Украины в Facebook.

С начала весны украинцы смогут улететь без виз еще в одну страну - детали

Развитие туризма: украинцы смогут посетить еще одну страну без виз. Фото: astons.com

От 1 марта 2021 вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований. То есть украинцы освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом. Жители Гренады также смогут посетить Украину без оформления визы.

Однако есть одно условие — в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

Стоит отметить, что Гренада привлекает туристов своими невероятно красивыми пляжами. Кроме того, в стране приобретает все большее значение экотуризм — проживание в небольших экологически чистых пансионах. Отдельного внимания заслуживают и водопады Гренады.

Главой этого государства является королева Елизавета II.

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Также сайт "Комментарии" сообщал, стоит ли украинцам планировать летние отпуска на фоне пандемии. Информацию о возможных сценариях предоставила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Чего ожидать летом и куда можно будет улететь, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/DARTUkraine/photos/a.114995343460668/258734395753428/
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