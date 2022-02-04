С генсека НАТО в топ-менеджеры: Столтенберг решил сменить вид занятости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, завершив свой срок на этом посту, займет должность главы центрального банка Норвегии. Как передает портал "Комментарии", о новом месте работе Столтенберга стало известно после объявления на правительственном портале Норвегии, пишет "Европейская правда".

Йенс Столтенберг. Фото: Global Look Press

В Минфине Норвегии уверены, что Йенс Столтенберг может быть высококлассным топ-менеджером, ведь у него есть такой колоссальный финансовый опыт и умение проводить деловые переговоры, чего нет у многих других претендентов на этот важный пост.

Ожидается, что действующий генсек НАТО возглавит центральный банк Норвегии уже 1 декабря 2022 года. На новой должности Столтенберг ориентировочно должен проработать 6 лет. К этому времени Столтенберг завершит выполнять свои обязанности, как генсек НАТО. Его полномочий заканчиваются в сентябре нынешнего года.

Многие полагают, что, если Йенс Столтенберг возглавляет Североатлантический Альянс, то он имеет какое-то отношение к военной сфере. На самом деле это не так. Йенс Столтенберг имеет экономическое образование и длительную карьеру в норвежской политике. Среди прочего он возглавлял Партию труда, работал министром финансов и энергетики и премьер-министром, пока стал генсеком Североатлантического Альянса в 2014 году.

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