С 2017 года у нас украли примерно 5 млн гектаров земли - Соколов

С 2017 года у нас украли примерно 5 млн гектаров земли на
сумму 10 млрд долларов. Об этом сообщил член наблюдательного совета Украинского совета
бизнеса, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил
Соколов в "Комментарии-Украина".
Михаил Соколов (фото из открытых источников)
"Они якобы были розданы в рамках бесплатной
приватизации, но почему-то многие люди не смогли получить свои положенные два
гектара. Получили только избранные, а сейчас почему-то эту землю купили другие
избранные. Сработала схема с оформлением земли на подставных лиц, с последующей
ее перепродажей по заниженной цене кому нужно было", — сказал Соколов.
По его словам, в законе нет нормы, позволяющей покупать землю
иностранцам. Законодательство действует в совокупности.
"У нас принят закон о рынке земли, где прямо сказано, кто
может покупать эту землю. И там четко сказано, что не просто иностранцы, а даже
те украинские компании, у которых среди учредителей есть хоть кто-то кроме
граждан Украины, не могут покупать землю", — подчеркнул Соколов.
Как считает член
наблюдательного совета Украинского совета бизнеса, там очень жестко прописана модель.
"Это предложение Всеукраинской аграрной рады, мы над ним
долго работали, и еще до того как появился закон, обсуждали эту тему со многими
специалистами. Никто не смог найти в этой формулировке какую-либо лазейку, и
именно эта норма вошла в текст закона. В отдельных нормах закона №2194 нет
слова "украинских", и к этому цепляются его противники. Но это не
меняет того, что есть в основной норме", — добавил он.
Напомним, по словам старшего проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрея Мартына, в Украине не осталось свободной земли, чтобы удовлетворить право граждан на бесплатную приватизацию земельных участков.
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