С 2017 года у нас украли примерно 5 млн гектаров земли - Соколов

С 2017 года у нас украли примерно 5 млн гектаров земли на сумму 10 млрд долларов. Об этом сообщил член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в "Комментарии-Украина".

Михаил Соколов (фото из открытых источников)

" Они якобы были розданы в рамках бесплатной приватизации, но почему-то многие люди не смогли получить свои положенные два гектара. Получили только избранные, а сейчас почему-то эту землю купили другие избранные. Сработала схема с оформлением земли на подставных лиц, с последующей ее перепродажей по заниженной цене кому нужно было", — сказал Соколов .

По его словам, в законе нет нормы, позволяющей покупать землю иностранцам. Законодательство действует в совокупности.

"У нас принят закон о рынке земли, где прямо сказано, кто может покупать эту землю. И там четко сказано, что не просто иностранцы, а даже те украинские компании, у которых среди учредителей есть хоть кто-то кроме граждан Украины, не могут покупать землю", — подчеркнул Соколов .

Как считает член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса, там очень жестко прописана модель.

"Это предложение Всеукраинской аграрной рады, мы над ним долго работали, и еще до того как появился закон, обсуждали эту тему со многими специалистами. Никто не смог найти в этой формулировке какую-либо лазейку, и именно эта норма вошла в текст закона. В отдельных нормах закона №2194 нет слова "украинских", и к этому цепляются его противники. Но это не меняет того, что есть в основной норме", — добавил он.

Напомним, по словам старшего проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрея Мартына, в Украине не осталось свободной земли, чтобы удовлетворить право граждан на бесплатную приватизацию земельных участков.

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