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С 11 июля введены новые запреты на курение в общественных местах

В Украине запрещают использование в общественных местах и помещениях приборов для нагрева табака

сегодня, 10:11
Автор:

Козлова Альбіна
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С 11 июля вступают в силу изменения в статью 13 Закона Украины №2899-IV о запрете на курение электронных сигарет, пользование приборами для нагрева табака, например, IQOS в помещениях и на территориях общественных учреждений.

С 11 июля введены новые запреты на курение в общественных местах

Фото иллюстративное / Pixabay

Закон защищает граждан от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях. Запрещается отводить места для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности; употреблять табачные изделия и использовать принадлежности для потребления табака, в частности, электронные устройства для нагрева табака, электронные сигареты, кальяны, в том числе и в заведениях ресторанного хозяйства, и в помещениях предприятий.

Дмитрий Купыра исполнительный директор ОО "Жизнь" объясняет нюансы изменений в закон. По его словам, законодатель определяет, что считается помещением. Согласно новым нормам курение на летних площадках ресторанов и кафе не запрещено, а в залах – да. Ведь в этой сфере работают более 60 тысяч граждан и они должны быть защищены от вредного влияния дыма и никотиновых выбросов во время работы.

Согласно опросу населения в мае 2022 года от Киевского института социологии, 80% респондентов ответили, что поддерживают запрет на курение и использование приборов для нагрева табака в общественных местах, 86% отметили, что свободные от курения места нужно расширять.

"Сигареты и приборы для нагрева также запрещены для использования в общественных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами. То есть сигареты, электронные сигареты и кальяны запрещено курить в помещениях с 2010 года включительно, и в заведениях ресторанного хозяйства — с 2012-го. С сегодняшнего дня в этот перечень входят устройства для нагрева табака", — говорит Дмитрий Купыра.

Аргументами для изменений в закон было определение ВОЗ, что безопасного курения не существует, пары и дым табачных и никотиновых средств – вредны для окружающих .

Как писал портал, предусматривающий новый закон о управлении отходами в Украине.

С 11 июля введены новые запреты на курение в общественных местах - фото 2



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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