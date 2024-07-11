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С 11 июля в Украине запретили продажу некоторых видов сигарет

С этого дня на прилавках не должно быть ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей к ним.

11 июля 2024, 15:19
Автор:
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Черновалова Кристина
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С сегодняшнего дня в Украине запрещено продавать ароматизированные сигареты и электронные сигареты. Также на упаковках табачных изделий появились новые медицинские предупреждения.

С 11 июля в Украине запретили продажу некоторых видов сигарет

С 11 июля в Украине запреты продажи некоторых видов сигарет

Закон Украины №1978-XI, вступивший в силу год назад, с сегодняшнего дня, 11 июля 2024 года, запрещает продажу ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей к ним, а также сигаретных упаковок с ненадлежащей маркировкой.

Хотя закон предоставил 12-месячный период для реализации продукции, введенной в обращение до вступления в силу новых правил, этот срок истек. Теперь все запреты, предусмотренные законом, действуют в полном объеме.

Теперь на 65% площади наибольшей стороны пачки табака должно быть изображение, показывающее вред курения, и текст об опасностях этой привычки. Дополнительно на пачках есть QR-код, который ведет к бесплатному сервису помощи отказа от курения.

Закон также запрещает добавлять в табачные изделия некоторые добавки, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно их безопасности, например витамины в электронных сигаретах.

В Украине 24,5% населения ежедневно потребляют табачные и никотиновые изделия: 36% мужчин и 15% женщин. Если у мужчин есть тенденция к снижению, то среди женщин распространенность курения удвоилась за 7 лет: в 2017 году ежедневными курильщиками были 7% украинок.

"Табачная индустрия с 2015 года блокировала внедрение Украиной евроинтеграционных положений для защиты здоровья населения от вреда табака и никотина. В 2024 году наконец выполнила часть обязательств, однако за это время возникли новые обязательства по запрету ароматизированных сигарет для нагрева и гормонов ввести безотлагательно", - отметил Дмитрий Купира, исполнительный директор общественной организации "Жизнь" .



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Источник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#n170
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