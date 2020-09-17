с 1 января будущего года в Украине запретят полиэтиленовые пакеты

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада Украины рассмотрела во втором чтении законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Об этом сообщает народная избранница Валерия Заручко на своей странице в Facebook.

Источник: svitnov.com

"Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель составляет менее 90 пакетов. Всего около 6% общего количества позже направляют на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет Заручко.

Также нардеп сообщила о том, что законопроект, который в случае принятия вступит в силу 1 января следующего года, вводит запрет на использование полиэтилена толщиной до 50 мкм в магазинах и ресторанах. При этом ограничения не распространяются на первичную упаковку мясорыбных и сыпучих продуктов.

Заручко для примера приводит некоторые данные: среднее время разложения пластмасс - от 400 до 700 лет. Полиэтиленовых пакетов - 100-200 лет. При разложении пластмассы образуются мелкие элементы и химические вещества. Все это попадает в организм животных и птиц, через пищевую цепочку добираясь и до человека. Биоразлагаемый же пластик может высвобождать метан - парниковый газ, влекущий за собой глобальное потепление.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать удаленную работу.

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