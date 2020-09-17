kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10912.09

ETH/USD

386.76

LTC/USD

48.77

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события с 1 января будущего года в Украине запретят полиэтиленовые пакеты
commentss НОВОСТИ Все новости

с 1 января будущего года в Украине запретят полиэтиленовые пакеты

Законопроект вводит запрет на использование полиэтилена толщиной до 50 мкм в магазинах и ресторанах. При этом ограничения не распространяются на первичную упаковку мясорыбных и сыпучих продуктов

сегодня, 21:02 comments931
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада Украины рассмотрела во втором чтении законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Об этом сообщает народная избранница Валерия Заручко на своей странице в Facebook.

с 1 января будущего года в Украине запретят полиэтиленовые пакеты

Источник: svitnov.com

"Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель составляет менее 90 пакетов. Всего около 6% общего количества позже направляют на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет Заручко.

Также нардеп сообщила о том, что законопроект, который в случае принятия вступит в силу 1 января следующего года, вводит запрет на использование полиэтилена толщиной до 50 мкм в магазинах и ресторанах. При этом ограничения не распространяются на первичную упаковку мясорыбных и сыпучих продуктов.

Заручко для примера приводит некоторые данные: среднее время разложения пластмасс - от 400 до 700 лет. Полиэтиленовых пакетов -  100-200 лет. При разложении пластмассы образуются мелкие элементы и химические вещества. Все это попадает в организм животных и птиц, через пищевую цепочку добираясь и до человека. Биоразлагаемый же пластик может высвобождать метан - парниковый газ, влекущий за собой глобальное потепление.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать удаленную работу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!