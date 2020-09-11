Законопроект об «удаленке»: нужно ли Украине регулировать дистанционную работу

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать удаленную работу (разделяя ее на дистанционную и надомную – со своими нюансами). Он предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об охране труда". "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, стоит ли регулировать "удаленку", можно ли это, в принципе, сделать, а также – останется ли такой вид работы популярным даже после того, как мы победим коронавирус.

"Количество тех, кто работает удаленно, не увеличится"

Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко отмечает: "Уже давно некоторые категории работников работают дистанционно. Единственное, что этим законопроектом теперь разделяют понятия "дистанционной" и "надомной" работы. Ранее законодатель совмещал их в одно понятие".

Среди недостатков в проекте закона эксперт называет предложение, чтобы типовая форма трудового договора о надомной и дистанционной работе утверждалась "центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений". По мнению кандидата юридических наук, этим ставят и работодателей, и работников в довольно неловкое положение.

"Ведь нельзя одним типовым договором учесть все особенности той или иной профессии, той или иной работы, тех или иных требований, – поясняет Сергей Войченко. – Я считаю, что здесь условия договора следует оставить на выбор сторонам. Или прописать только обязательные условия, а другие - на выбор".

Эксперт также отмечает, что в законопроекте пытаются более подробно прописать условия надомной и дистанционной работы, но форма выбора остается за работником и работодателем.

"Также прописали, кто имеет право на выбор такой формы работы. Например, если работник имеет ребенка до 3-х лет или осуществляет уход за ребенком в соответствии с медицинским заключением, он может выполнять свою деятельность на условиях удаленной работы (если это возможно по должности). Предполагается, что на время угрозы распространения эпидемии, пандемии или необходимости самоизоляции, переход на дистанционную работу может быть по приказу работодателя", – разбирает Сергей Войченко предложенные нововведения.

По мнению эксперта, даже если законопроект получит путевку в жизнь, количество тех, кто работает удаленно, не увеличится.

"Да, этим законопроектом более точно прописали условия такой работы. Но при том состоянии, в который ввергли украинский бизнес (повышая, к примеру, минимальный размер зарплаты, но никоим образом не способствуя созданию новых рабочих мест), я не думаю, что эти нормы особо повлияют на рынок труда", – резюмирует Сергей Войченко.

"Такая форма работы будет лишь нарастать"

Председатель Национального Совета экономического развития (НСЭР) и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен: тенденция перехода на "удаленку" будет сохраняться.

"Многие мои сотрудники работают удаленно не первый год. Важно, чтобы давала результат, – подчеркивает председатель НСЭР. – Я мог промежуточный результат узнать, но меня всегда интересует, что в итоге. Такая форма работы меня устраивает. Могу найти квалифицированных людей, которые способны выполнять нужную работу, находясь в других городах. Их устраивает предложенная мной зарплата, меня – их отдача, уменьшение накладных расходов, каких-то личностных разборок между сотрудниками. Так что нужно принять как факт – "удаленка" вошла в нашу жизнь и до коронавируса, а теперь такая форма работы будет лишь нарастать".

Алексей Дорошенко считает правильным, что нардепы пытаются разобраться в нюансах этого вида работы, предусмотреть элементы соцзащиты, охраны труда. Но…

"Я не верю, что в Трудовой кодекс (ТК) сейчас внесут какие-то изменения, – говорит он. – Уже лет шесть разные политсилы пытаются это сделать. Но ТК не меняется, хоть там есть замшелые, устаревшие нормы, которые не отвечают даже требованиям вчерашнего дня, не говоря уже о сегодняшнем. И либо этот "памятник" будет кардинально меняться, либо так и продолжит незыблемо стоять – со своими "мертвыми" нормами, которые невозможно выполнить. В том числе – касательно увольнения сотрудников. Этого нельзя сделать без разрешения профсоюзов, из-за чего работодатели оказываются в сложнейшем положении, вынужденно продолжая выплачивать зарплату тем, кто не приходит вовремя, не выполняет свою работу".

При этом, подчеркивает председатель НСЭР, к переменам в ТК нужно подходить продуманно. Сразу предусмотреть все подводные камни, чтобы десять раз не переделывать.

"Запущенный новым парламентом год назад "турборежим" привел к тому, что мы получили огромное количество хаотических движений, – отмечает Алексей Дорошенко. – Но по итогам вышло, что работавшая без "турборежима" ВР прошлого созыва приняла даже больше решений. По той простой причине, что не возвращалась к уже принятым (поспешно, непродуманно, с огромным количеством нестыковок) снова и снова".

"Этот законопроект требует доработки"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего (УИБ) Даниил Монин считает, что законодатели идут в ногу со временем, когда пытаются ввести в законодательство подобные новые механизмы.

"Но в данном случае эти механизмы обременены разнообразными нормами, которые не совпадают с тем, что мы имеем в реалиях, – подчеркивает эксперт. – Чего стоит только предложение нардепов, чтобы при надомной работе нельзя было покидать такое место работы без согласования с руководством… На самом деле люди давно работают гибче, особенно в IT-отрасли. Могут и дома, могут и с работы – важен результат".

Эксперт УИБ не видит в предложенном законопроекте больше свободы для работника, больше стимулов для развития.

"А, значит, мы опять будет сталкиваться с невозможностью выполнить закон, с очередной регуляцией, очередными штрафами и прочими санкциями, – подчеркивает Даниил Монин. – Считаю, что этот законопроект требует доработки".

Напомним, эксперты заявили, что от перехода на удаленную работу пострадает множество фирм, зависящих от "белых воротничков".

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